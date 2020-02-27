Число вакансий в киберспорте в России выросло в 24 раза

Количество вакансий в сфере киберспорта в России с 2016 года выросло в 24 раза - с 221 до 5,3 тысяч. Такие данные приводятся в совместном исследовании ESforce Holding и HeadHunter.

Каждый год в киберспортивной индустрии наблюдается двукратный рост общего количества вакансий. Так, в 2017 году было размещено в 3,2 раза больше вакансий, чем годом ранее, в 2018 в 3,5 раза больше, чем в 2017, а в 2019 году - в 2,2 раза больше, чем в 2018. Большинство соискателей приходят в киберспорт из сфер маркетинга, рекламы и PR (25%) и отрасли информационных технологий (26%), зарплатные ожидания сосредоточены в диапазоне от 40 до 80 тыс. рублей.

Исследователи отмечают, что индустрия киберспорта преимущественно мужской вид деятельности: доля мужчин составила 76% за 4 года. Большинство кандидатов находятся в возрасте от 26 до 35 лет, обладают высшим образованием и опытом работы более 6 лет. Существенные различия наблюдаются только в уровне знания английского языка: средний кандидат на вакансию в киберспортивной индустрии отличается отличным владением иностранного языка, чего нельзя сказать о двух третях россиян.

Среднестатистический соискатель в кибер-индустрии - это чаще всего неработающий молодой мужчина 25 лет, увлекающийся киберспортивными соревнованиями, студент или обладающий начальным бэкапом из IT-сферы, средним уровнем владения английским языком и претендующий на позицию среднего или ведущего специалиста.

"Киберспорт - это одна из самых быстроразвивающихся и интересных "молодых" индустрий, поэтому желающих работать у нас много, а требования к соискателям достаточно высоки, отмечает Ярослав Мешалкин, Директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding. - Большинство претендентов - представители стыка поколений Y и Z, энергичные и целеустремлённые молодые люди, которые уже успели получить опыт и точно знают, чего хотят достичь в жизни. Такие специалисты выбирают не просто работу, а сочетание собственного увлечения и карьерных перспектив, становясь тем самым ценнейшим кадровым резервом для кибериндустрии".