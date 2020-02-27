CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Американские санкции помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году. В частности, в прошлом году активно закупали российскую нефть США, Великобритания и Турция.

Об этом, как отмечает издание РБК,свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС). В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы. В декабре 2019 года в США пришло 37 судов с российской нефтью. Экспорт сырой нефти из России в США в 2019 году составил почти $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2018 году.

В физическом выражении объем экспорта вырос в 2,6 раза (с 1,8 млн до 4,7 млн т). При этом данные министерства торговли США показывают еще большие объемы нефтяных поставок из России: более 7 млн тонн стоимостью $3,4 млрд.

Различия в статистике объясняются тем, что Федеральная таможенная служба учитывает только поставки непосредственно в США, а американцы включают в статистику импорта всю российскую нефть по происхождению, даже если она поставлена через третьи страны. США в 2019 году покупали российскую нефть по средней цене $62,8 за баррель. Это дешевле, чем было годом ранее: в 2018 году закупки велись по $70,5 за баррель.

В Великобританию экспорт российской сырой нефти, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т). Российская нефть стала для англичан альтернативой поставок из Алжира и Нигерии. Экспорт сырой нефти из России в Турцию в 2019 году вырос почти в четыре раза в физическом объеме (с 2,1 млн до 8,2 млн т) и в 3,5 раза в стоимостном выражении (с $1 до $3,7 млрд). Средняя экспортная цена российской нефти для Турции снизилась с $68,2 до $62 за баррель.

В целом объем экспорта сырой нефти из России в 2019 году составил $121 млрд. На долю США пришлось 1,8% российских продаж нефти, на Великобританию - 0,9%, а на Турцию - 3%.