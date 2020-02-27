Дамир Юсупов рассказал, что мечтает о победе "Спартака" в Лиге чемпионов

Дамир Юсупов, пилот авиакомпании "Уральские авиалинии", которая сегодня стала спонсором футбольного "Спартака", стал известен после того, как вместе со своим экипажем совершил аварийную посадку самолета на кукурузное поле в Подмосковье. На борту было 224 пассажира.

- Моя мечта - побывать на финале Лиги чемпионов, в котором победит "Спартак". За него я болею с 1987 года, - сказал Дамир. - Самый памятный момент для меня - гол Валерия Шмарова киевскому "Динамо" в 1989-м, который сделал нас чемпионами.

В прошлом году московский клуб подарил Юсупову абонемент с правом пожизненного бесплатного посещения домашних матчей "Спартака".