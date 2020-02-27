Делегация Совета Федерации России посетит Беларусь 5-6 марта

В первой декаде марта в белорусской столице ожидают с официальным визитом делегацию Совета Федерации России во главе со спикером верхней палаты Валентиной Матвиенко, сообщили в пресс-службе Совета Республики Беларуси.

Программой двухдневного визита предусмотрена встреча Валентины Матвиенко 5 марта со своей коллегой Натальей Кочановой. Спикеры верхних палат парламентов Союзного государства примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Кроме того, запланирована встреча российского лидера верхней палаты с председателем Палаты представителей РБ Владимиром Андрейченко.

Во время визита в Минск Валентина Матвиенко возложит венок к стеле "Минск - город-герой", примет участие в церемонии передачи земли в капсуле с мест захоронения советских солдат под Ржевом Храму-памятнику в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших во время международной акции памяти "Во славу общей Победы!".

А во второй день визита Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова посетят мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Как уже сообщал "СОЮЗ", осенью текущего года в Минске и Минской области пройдут мероприятия VII Форума регионов Беларуси и России, главной темой которого станет историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран.