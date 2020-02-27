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27.02.2020 16:25
Рубрика: Власть

Депутаты предложили защиту от недобросовестных страховщиков

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму поступил пакет законопроектов, который, в частности, направлен на защиту прав и законных интересов граждан в сфере страхования.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- Предлагаются конкретные меры защиты граждан от недобросовестного поведения участников финансового рынка и меры повышения финансовой стабильности государства, - сообщила один из авторов, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Согласно законопроекту на эту тему, во все договоры страхования информации должна будет включаться информация о размере премии, которая уплачивается страховым компаниям. Это необходимо для того, чтобы граждане могли принимать обоснованное решение при выборе страховой организации, а также для развития добросовестной конкуренции, пояснила Яровая.

Информацию о стоимости страховой услуги предлагается предоставлять в отношении договоров, которые имеют социальную значимость, говорится в пояснительной записке. Это договоры обязательного страхования, а также страхования жилого помещения, добровольного страхования имущественных интересов туриста и договоры страхования, заключенного в целях обеспечения исполнения обязательств заемщика по договору потребительского кредита.

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Это наиболее востребованные гражданами договоры, по ним возникает наибольшее число вопросов и жалоб, пояснили разработчики.

Кроме того, договоры добровольного страхования заключаются на рыночных условиях, что позволяет страховщикам конкурировать как по цене (размеру страховой премии), так и по неценовым факторам (качество и доступность предоставляемых услуг).

В сопроводительных материалах приводятся данные о том, что вознаграждение страховых посредников составляет значительную долю в расходах страховщика на осуществление страхования. Доля вознаграждения, выплаченного посредникам в первом полугодии 2019 года, составила порядка 30% от страховой премии.

В пакете законопроектов предлагаются и другие меры, направленные на борьбу с неправомерными действиями при банкротстве кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, а также на усиление контроля за финансовым рынком.

Как рассказала Яровая, устанавливается уголовная ответственность за сам факт преднамеренного или фиктивного банкротства кредитной или страховой организации, а равно негосударственного пенсионного фонда. Причем независимо от суммы ущерба, ведь учитывается сам характер данного общественно опасного деяния.

Решением суда может быть ограничен выезд за рубеж для владельцев и контролирующих лиц кредитных, страховых организаций и НПФ - это возможно после принятия решения об отзыве лицензии, а также при осуществлении мер по предупреждению банкротства. Предлагаются и другие меры в том же направлении.

ЦБ, кроме того, будет представлять в Госдуму проект основных направлений развития финансового рынка не один раз в три года, а ежегодно.

- Предложенные нами меры носят системный профилактический характер. Механизм защиты должен действовать на опережение, чтобы предотвратить ущерб и выведение средств за рубеж, - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Законопроекты поддержаны Минфином, Минюстом, Минэкономразвития, МВД, ФНС, Генеральной прокуратурой и Банком России, Верховным судом, ДОМ.РФ.

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