Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть

Доходы федерального бюджета от инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2019 году выросли на 35%. Это следует из данных, опубликованных Минфином.

Поступившие в прошлом году в бюджет доходы от размещения денег из ФНБ в разрешенные финансовые активы составили почти 95,179 млрд рублей (в том числе проценты по валютным счетам в Банке России - 42,46 млрд рублей, доходы от вложений в иные финансовые активы - 52,72 млрд рублей), говорится в сообщении министерства.

Год назад в федеральный бюджет поступило доходов от размещения средств из ФНБ на 70,52 млрд рублей.

Минфин ранее указывал, что объем ФНБ по итогам 2019 года вырос почти в два раза - до 7,773 трлн рублей против 4,036 трлн рублей в 2018 году.