Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Новости

Глава МИД Италии: Хватит фейковых новостей о коронавирусе 14:28
Впервые в рамках выездной сессии ВЭФ состоится Сахалинская газовая конференция 14:26
Первый форт Петербурга реконструируют за 2,3 миллиарда рублей 14:24
В Сибири женщина утонула в яме из-за ошибки коммунальщиков 14:23
В тюменском селе в результате пожара погибли три человека 14:20
Под Ростовом в массовом ДТП погибли три человека 14:16
Госдума может принять закон об изменениях в Конституции 11 марта 14:14
В Испании суд оштрафовал мужчину на 2500 евро за поцелуй 14:08
Видео: хотела помочь попавшему в беду водителю, но сделала еще хуже 14:00
Силовики нашли на Урале арсенал оружия и накрыли подпольную мастерскую 13:58
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию 13:57
В Японии закроют все школы из-за коронавируса 13:55
В Тамбове мужчина проник в школу и избил ребенка 13:54
Обновленный БТР-82АТ покажут на форуме "Армия-2020" 13:46
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса" 13:44
В Иране влиятельный депутат парламента заразился коронавирусом 13:41
В Казани рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом 13:41
Определена дата заседания Высшего Евразийского экономического совета 13:30
В Оренбурге потушили крупный пожар на складе 13:29
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 13:26
В Стамбуле задержали россиянку по обвинению в ввозе наркотиков 13:04
Toyota C-HR может получить 270-сильный мотор 13:00
И.о. транспортного прокурора из Сальска заподозрили в получении взятки 12:59
Станцию МЦД-2 "Печатники" достроят в этом году 12:44
Кабмин рассмотрел программу развития угольной отрасли 12:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 13:26
Рубрика: Происшествия

Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Текст: Владимир Полетаев
Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко - в особо крупном взяточничестве почти на полтора миллиарда рублей.

Эту информацию распространил адвокат экс-полицейского, отбывающего срок в мордовской колонии, Александр Горбатенко. Защитник сообщил, что его клиенту было предъявлено обвинение прямо в колонии 26 февраля по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в период с 2007 по 2016 год.

Адвокат уточнил, что согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. В этом же документе указана точная сумма взятки - 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рубля 27 копеек. Что это за странная взятка с сотнями и копейками - не объясняется.

Экс-полковник Захарченко подал иск к СИЗО и потребовал вернуть миллиарды

Известно, что уголовное дело по этой взятке было возбуждено еще в 2018 году. Оно составляет 55 томов. Для ознакомления с материалами нового дела Захарченко будет этапирован в Москву и помещен в следственный изолятор.

Тогда же, в 2018 году, были арестованы совладелец ООО "Группа компаний 1520" Маркелов, которому вменили дачу взятки полицейскому по части 5 статьи 291 УК РФ, и ростовский юрист Виктор Белевцов, заподозренный в посредничестве взяточничеству по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Позже по этому делу заочно были арестованы еще трое предполагаемых взяткодателей - Ушерович, Моторин и Станкевич. Весной прошлого года в качестве предполагаемого посредника во взяточничестве под стражу был взят Кретинин.

Все арестованные не признают свою вину. Захарченко тоже не признает вину, но, вместе с тем, готов был дать показания по вопросам следствия.

Напомним, экс-полковник полиции был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 миллионов рублей и лишением специального звания за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 миллиона рублей в ресторане, и воспрепятствование правосудию. При этом бывший полицейский оправдан по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении 800 тысяч долларов.

Происшествия Правосудие Следствие Дело о миллиардах полковника Захарченко

Главное сегодня

Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Минобороны опубликовало видео в честь Дня Сил специальных операций
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих