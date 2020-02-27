Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко - в особо крупном взяточничестве почти на полтора миллиарда рублей.

Эту информацию распространил адвокат экс-полицейского, отбывающего срок в мордовской колонии, Александр Горбатенко. Защитник сообщил, что его клиенту было предъявлено обвинение прямо в колонии 26 февраля по части 6 статьи 290 УК РФ - в получении взятки в период с 2007 по 2016 год.

Адвокат уточнил, что согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. В этом же документе указана точная сумма взятки - 1 миллиард 413 миллионов 318 тысяч 222 рубля 27 копеек. Что это за странная взятка с сотнями и копейками - не объясняется.

Известно, что уголовное дело по этой взятке было возбуждено еще в 2018 году. Оно составляет 55 томов. Для ознакомления с материалами нового дела Захарченко будет этапирован в Москву и помещен в следственный изолятор.

Тогда же, в 2018 году, были арестованы совладелец ООО "Группа компаний 1520" Маркелов, которому вменили дачу взятки полицейскому по части 5 статьи 291 УК РФ, и ростовский юрист Виктор Белевцов, заподозренный в посредничестве взяточничеству по части 4 статьи 291.1 УК РФ. Позже по этому делу заочно были арестованы еще трое предполагаемых взяткодателей - Ушерович, Моторин и Станкевич. Весной прошлого года в качестве предполагаемого посредника во взяточничестве под стражу был взят Кретинин.

Все арестованные не признают свою вину. Захарченко тоже не признает вину, но, вместе с тем, готов был дать показания по вопросам следствия.

Напомним, экс-полковник полиции был задержан осенью 2016 года. В 2019 году он был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 миллионов рублей и лишением специального звания за получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 миллиона рублей в ресторане, и воспрепятствование правосудию. При этом бывший полицейский оправдан по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении 800 тысяч долларов.