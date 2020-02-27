Эксперты рассказали, как можно внедрить искусственный интеллект в школы

Могут ли школьники осилить такую сложную тему? На каких языках программирования стоит проводить обучение детей? И чему конкретно их учить? Об этом "РГ" спросила у экспертов - ведущих вузов (участников Проекта 5-100).

Константин Воронцов, руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ:

- Сначала надо определиться, о каком предмете идет речь. Разработка Искусственного Интеллекта (ИИ) - это узко профессиональная дисциплина, требующая подготовки по математике и компьютерным наукам на уровне высшей школы, и ей точно не место в средней школе. Применение ИИ в разных областях - совсем другое дело. Это инженерная дисциплина, в которой можно собирать решения практических задач из готовых "кубиков". Больше всего это похоже на кружки по робототехнике, которых существует уже довольно много. Школьники вполне могли бы участвовать в конкурсах по анализу данных и учиться тому, как в современном мире собираются данные, какие существуют задачи, открытые данные, как они используются для автоматизации. Сегодня анализ данных может служить "точкой входа" практически в любую профессию, позволяя добраться до сути решаемых там задач, сидя дома или в классе за своим ноутбуком. Такой предмет учит основам междисциплинарного подхода, системного мышления и проектной деятельности. Довольно серьезный кружок для мотивированных ребят, желающих овладеть современной востребованной профессией. Стоит ли вводить такой предмет ИИ для всех? Уверен, что нет. Что действительно стоило бы сделать - серьезно обновить существующий школьный курс информатики. Там слишком много абстрактных, устаревших, непрактичных вещей, да и сильный крен в программирование нужен далеко не всем. Можно сделать "Программирование" и "ИИ" двумя отдельными предметами в физмат-классах. А в общий курс информатики включить побольше практических примеров о том, как появляются данные и информация, и как с ними работают в различных сферах человеческой деятельности, в том числе с использованием ИИ.

Андрей Созыкин, проректор по развитию образовательной деятельности Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург):

- По нашему опыту проектов Уральского федерального университета для школьников, молодые ребята вполне способны создавать системы искусственного интеллекта с помощью готовых библиотек машинного обучения. Например, наши участники создавали приложения с распознаванием человека по лицу, анализирующие социальные сети, оптимизирующие энергопотребление промышленного оборудование на основе анализа данных.

Чтобы организовать обучение искусственному интеллекту, нужно в первую очередь включить в школьную программу изучение языков программирования, на которых разрабатываются системы искусственного интеллекта. Сейчас самый популярный язык для этой цели - Python. Это достаточно простой язык, школьники быстро его осваивают. Следующий этап - изучение готовых библиотек машинного обучения и применение их для типовых задач искусственного интеллекта, в первую очередь компьютерного зрения и обработки естественного языка.

Включение в школьную программу изучения искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к другим предметам. Школьники будут понимать, что порекомендовать интересный фильм можно с помощью математических операций работы с матрицами. Из-за этого математика перестает быть чем-то абстрактным. Один из популярных методов искусственного интеллекта - глубокие нейронные сети - использует аналогию с нейронами внутри головного мозга. Чтобы лучше понять, как они работают, нужно изучать биологию

Марина Болсуновская, заведующий лабораторией "Промышленные системы потоковой обработки данных" Центра НТИ СПбПУ:

- Искусственный интеллект открывает принципиально новые возможности во всех сферах деятельности. Школьники смогут познакомиться с важными примерами применения систем искусственного интеллекта, узнать, как ИИ может освободить человека от монотонной работы, помочь в принятии решений, автоматизировать опасные виды работ и поддерживать коммуникации между людьми. Очень важным направлением обучения в школах является также получение знаний в области обеспечения защиты интересов российских граждан при применении искусственного интеллекта, создания законодательных и этических норм разработки и взаимодействия с системами с искусственным интеллектом и обеспечения безопасности применения технологий искусственного интеллекта.

Наша лаборатория уже имеет опыт организации лекций и разработки методических материалов для школьников по системам искусственного интеллекта ("Сириус", Балтийский научно-инженерный конкурс, Летние школы, разработка методических материалов для WorldSkills, Политех на воде). Главное, чтобы обучение новым технологиям было "увлекательным путешествием" в мир науки.