Условия ведения ИТ-бизнеса в России не меняются второй год подряд, а компании больше не реагируют на объявление новых госпрограмм в этой сфере, а ждут результатов их реализации, показало исследование "Руссофт".

"Государство хорошо справляется со своей основной функцией заказчика, именно ее и надо усиливать, централизовать и регулировать, - говорит Дмитрий Коммиссаров, генеральный директор компании "Новые Облачные Технологии". - Только формирование спроса может стать реальной поддержкой для всего ИT-рынка. Например, правительство могло бы предложить план закупок отечественного софта, подготовить бюджет, принять меры по запрету закупок иностранных аналогов и, самое главное, четко этому плану следовать. Под такие гарантии венчурные инвесторы придут самостоятельно, и не с просьбой о субсидии, а с собственными средствами. Подобные меры сделают индустрию и создаваемые продукты конкурентоспособными не только в России, но и на международном уровне, увеличат экспорт отечественного ПО, а не услуг по созданию чужого кода".

Эксперты и аналитики сходятся во мнении, что в 2019 году рост ИТ-рынка России сохранится, но будет не очень высоким. IDC ожидает увеличение на 4,8% в долларовом выражении. Небольшой прирост всего ИТ-рынка согласно прогнозу обусловлен замедлением роста продаж оборудования. ИТ-услуги вырастут на 8,2%, а ПО - почти на 12%. Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России достиг 997 млрд рублей. Что касается зарубежных продаж, то они увеличились всего на 10%, хотя по предыдущим расчетам должны были вырасти до 19%.

"После принятия программы "Цифровая экономика" можно было ожидать повышения оценки условий ведения бизнеса участниками рынка, однако этого не произошло. Судя по всему, представители бизнеса уже больше не реагируют на объявление новых государственных программ, ожидая результатов их реализации", - считают в "Руссофт".