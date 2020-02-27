Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании со своим возлюбленным

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о расставании со своим молодым человеком, фигуристом Андреем Лазукиным и о том, верит ли она в перспективу выступить на чемпионате мира, где она является запасной.

В интервью Aif.ru спортсменка призналась, что продолжительный роман с Лазукиным окончен.

"Мы сейчас не вместе и мое сердце свободно. Причина не ссора или непонимание, когда "черная кошка пробежала". Так сложились обстоятельства", - сказала Туктамышева.

В нынешнем сезоне 23-летняя фигуристка не смогла попасть в состав сборной на чемпионат мира, где выступят совсем юные Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Туктамышева стала запасной, но не верит, что выступит в нынешнем сезоне.

"Держу себя в хорошей форме и продолжаю тренировки. Думаю, на чемпионате мира никаких непредвиденных ситуаций не произойдет, - уверена она. - Все наши девушки выступят достойно и покажут, на что способны. Искренне им этого желаю. Для меня же текущий спортивный сезон завершен. В целом я довольна, выполнила, что хотела. Сейчас работаю по графику, но спокойно, и на душе гармония".