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27.02.2020 20:48
Рубрика: Экономика

ФНС сообщила о разблокировке счета "дочки" Google

Текст: Юлия Кривошапко

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о снятии претензий к дочерней структуре американской корпорации Google.

"Задолженность урегулирована. Приостановления операций по счетам в настоящее время отсутствуют", - сказал "РГ" представитель ведомства.

Фото: AP Photo/Sunday Alamba
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О блокировке счета российской "дочки" Google - ООО "Гугл" в "Ситибанке" сообщило агентство "Москва" со ссылкой на решение ФНС.

Причина приостановки операций не называлась. Из комментария ФНС можно сделать вывод, что поводом была задолженность компании.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минфин ФНС Компании Информационные технологии Google

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