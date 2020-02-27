ФНС сообщила о разблокировке счета "дочки" Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о снятии претензий к дочерней структуре американской корпорации Google.

"Задолженность урегулирована. Приостановления операций по счетам в настоящее время отсутствуют", - сказал "РГ" представитель ведомства.

О блокировке счета российской "дочки" Google - ООО "Гугл" в "Ситибанке" сообщило агентство "Москва" со ссылкой на решение ФНС.

Причина приостановки операций не называлась. Из комментария ФНС можно сделать вывод, что поводом была задолженность компании.