Гендиректор "Спартака": У клуба нет проблем с финансовым "фэйр-плей"

Гендиректор "Спартака" заявил, что у клуба нет проблем с финансовым "фэйр-плей".

Как известно, ранее Европейский футболлный союз (УЕФА) оштрафовал и отстранил от еврокубков на два ближайших сезона за нарушение финансовой политики английский "Манчестер Сити".

- У нас нет проблем с финансовым "фэйр-плей", - сказал гендиректор "Спартака" Томас Цорн.

Правила финансового "фэйр-плей" сводятся к тому, что клубы не должны тратить в течении сезона больше, чем зарабатывают. Ранее в России из-за нарушения этих принципов наказывали такие клубы, как "Динамо", "Локомотив", "Рубин", "Краснодар".