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27.02.2020 14:49
Рубрика: Общество

Обнаружено существо, меняющее основную гипотезу происхождения жизни

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Тель-Авивского университета обнаружили первое в истории наблюдений многоклеточное существо, которое не дышит кислородом. Это неожиданное открытие меняет одну из основополагающих гипотез о происхождении животных.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко о нем рассказывается на сайте Американских друзей Тель-Авивского университета.

Фото: Incuapa-Conicet
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Открытие совершила команда под руководством профессора Дороти Хачон. Она обнаружила крошечного, состоящего менее чем из десяти клеток, паразита Henneguya salminicola. Он живет в мышцах лососей и является дальним родственников медуз и кораллов.

Установлено, что в процессе эволюции это существо отказалось от дыхания, хотя считается, что именно кислород необходим для производства энергии.

"Аэробное дыхание считалось повсеместным у животных, но теперь мы видим, что это не так, - объясняет профессор Хачон. - Наше открытие показывает, что эволюция может идти в странных направлениях. Аэробное дыхание является главным источником энергии, и все же мы нашли животное, которое отказалось от этого пути".

Исследователи отмечают, что науке известны другие организмы, которые со временем утратили способность дышать. К ним, например, относятся грибы и амебы. Новое исследование доказывает, что то же самое может произойти и с многоклеточным существом.

Кстати, это было, по сути, случайное открытие. Ученые изучали геном паразита. Они обратили внимание на то, что это существо не имеет митохондриального гена. Митохондрии являются энергетическим центром клетки. Это место, куда поступает кислород для производства энергии. Отсутствие гена указало на то, что паразит не дышит кислородом.

Фото: Qing Tang, Ke Pang, Xunlai Yuan & Shuhai Xiao / Nature
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Уже много лет ведутся споры о том, способны ли отдельные представители животного мира выживать без дыхания. Основополагающая гипотеза гласит, что все животные дышат кислородом. Это утверждение основано на том факте, что животные - это многоклеточные высокоразвитые организмы, которые впервые появились на Земле, когда повысился уровень кислорода. Однако Henneguya salminicola в эту теорию не вписывается.

"Мы пока не знаем, как этот паразит генерирует энергию, - говорит Хачон. - Возможно, он способен извлекать ее из окружающих клеток рыбы. Может быть, он обладает каким-то другим типом дыхания, бескислородным, который характерен для анаэробных организмов".

По мнению профессора Хачон, это открытие имеет огромное значение для эволюционных исследований. Считается, что в ходе эволюции организмы становятся все более сложными, а простые одноклеточные являются предками сложных организмов.

"Но здесь, перед нами, находится животное, эволюционный путь которого прямо противоположен, - говорит ученый. - Живя в бескислородной среде, он избавился от ненужных генов, ответственных за аэробное дыхание, и стал еще более простым организмом".

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