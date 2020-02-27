Глава МИД Италии: Хватит фейковых новостей о коронавирусе

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в рамках в пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме высказал озабоченность касательно распространения фейковой информации, призвав журналистов проявить ответственность, ссылаться исключительно на официальные данные и рассказывать о реальном положении вещей в стране.

"Как только стало известно о первых случаях заболевания коронавирусом на территории Италии, власти страны и представители научных кругов продемонстрировали максимальную прозрачность. Это лишь делает Италию страной, которой можно доверять. Тем не менее, в эти дни мы столкнулись с огромным количеством фейковой некорректной информации касательно заразившихся, которая наносит колоссальный ущерб экономке страны (секторам туризма и бизнеса, бренду Made in Italy) и оказывает негативное воздействие на репутацию нашего научного сообщества. Ситуация дошла до этого, что мы вынуждены говорить уже не столько об эпидемии, сколько о инфодемии. Просим журналистов цитировать в своих материалах исключительно официальные источники и информацию, распространяемую службой гражданской безопасности", - отметил он.

"Мы хотим сообщить миру хорошую новость - все пациенты римской инфекционной больницы Спалланцани выздоровели! Что касается очагов коронавируса, я еще раз подчеркиваю, их всего два, а не 10 или 100, как порой преподносится. Они затрагивает лишь 0,05 процента всей территории Италии, а под карантин помещены 0,0089 процента от общего населения страны", - подчеркнул глава МИД Италии.