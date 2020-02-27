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27.02.2020 18:01
Рубрика: Общество

Археологи раскопали "город мастеров"

Текст: Денис Передельский
Фото: INRAP, SAV Фото: INRAP, SAV
Фото: INRAP, SAV

Во Франции при проведении раскопок в коммуне Фамар на севере страны миссия Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила остатки галло-римской агломерации Фанум Мартис (Fanum Martis).

Как сообщается на сайте INRAP, с 2011 по 2014 годы на этом участке уже были проведены четыре полевых сезона. Тогда археологи обнаружили культурные слои, содержащие остатки зданий и артефакты периода, охватывающего последнюю тысячу лет.

Новое исследование буквально позволило копнуть еще глубже. В результате были обнаружены древнейшие следы галло-римской агломерации Фанум Мартис. Судя по всему, это был очень крупный для своего времени город, который являлся экономическим центром своего региона.

Фото: AFP
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Древнейшие постройки агломерации относятся примерно к 40 году нашей эры. Однако под римскими руинами были найдены остатки структур, датированных 1435-1290 годами до нашей эры. Впрочем, именно при римлянах это поселение достигло своего расцвета.

Оно располагалось недалеко от современного города Валаньсен на берегу реки Ронель, на дороге, соединяющей соседние городки Камбре и Поммера. Во II веке нашей эры площадь этой агломерации превышала 150 гектаров.

Это был развитый город. В нем имелись общественные здания и памятники. Так, археологи раскопали остатки акведука, театра и термальных ванн. Большинство зданий были построены из дерева и глины, иногда - из песчаника. Во многих из них сохранились элементы системы подогрева полов - гипокаустов, которые широко использовались в Римской империи.

Город достиг своего расцвета в конце III - начале IV века нашей эры. По мнению ученых, именно тогда он стал экономическим центром региона, а его площадь превысила 200 гектаров. Основу экономики составляли ремесленники. Археологи раскопали целые кварталы, в которых располагались мастерские гончаров, кожевенников, кузнецов и других.

Так, археологи раскопали крупную гончарную мастерскую. Они обнаружили полтора десятка печей для обжига и множество древних сосудов, украшенных человеческими лицами. Возможно, это была специализированная мастерская со своим уникальным стилем.

Также были найдены остатки "кожевенного завода", а рядом с ним - мастерской глутинариуса, занимавшейся производством клея. Вероятно, они не просто соседствовали. Это было взаимодополняющее производство. Например, клей использовался при изготовлении обуви из бычьей кожи, причем сам он изготавливался с использованием бычьих костей.

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