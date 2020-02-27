Грузия отказалась провести встречу глав МИД стран Совета Европы

Вопрос о том, посетит ли глава МИД России Сергей Лавров Тбилиси 14-15 мая, которым грузинские журналистки на днях "атаковали" министра в Женеве, больше не актуален. Впервые за всю историю Совета Европы (СЕ) страна-председатель в лице Грузии расписалась в неспособности обеспечить безопасность и проведение министерской встречи на собственной территории, которая в итоге состоится в тех же числах, но в Страсбурге. О том, что французы фактически пришли на выручку грузинским коллегам, объявил глава МИД республики Давид Залкалиани по итогам встречи с руководством СЕ. При этом он не скрывал, что "весьма огорчен" упущенным шансом принять делегации высокого уровня из 47 стран, который выпал Тбилиси впервые.

Объясняя скандальное решение отменить встречу, господин Залкалиани сослался на грузинский закон, якобы не позволяющий принять главу МИД России. Суть претензий в том, что Лавров ранее посещал Южную Осетию и Абхазию, независимость которых Тбилиси отказывается признавать, требуя согласовывать все поездки туда с грузинской стороной. Впрочем, сами грузины признают, что это лишь предлог. На деле же правительство Грузии всерьез опасается "бунта", который грозили устроить сторонники экс-президента Михаила Саакашвили из оппозиционного "Единого национального движения".

Правительство Грузии всерьез опасалось "бунта", который грозили устроить сторонники Саакашвили

Напомним, что прошлым летом они уже спровоцировали масштабные беспорядки, воспользовавшись визитом делегации российских парламентариев во главе с депутатом Сергеем Гавриловым, который якобы "сел не в то кресло". Россиян, приехавших в Тбилиси на заседание Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению грузинской стороны, пришлось под охраной выводить из здания парламента, который местные радикалы попытались взять штурмом. Тогда на фоне всплеска антироссийских настроений Москва прекратила авиасообщение с республикой до нормализации ситуации. О настоящей подоплеке решения шеф грузинской дипломатии в конце концов сказал открытым текстом: "Ни одной силе не должно быть предоставлено ни малейшего шанса спровоцировать в стране дестабилизацию". Впрочем, руководство Грузии, судя по всему, колебалось до последнего.

Так, еще 28 января президент Саломе Зурабишвили заявляла, что ее страна готова принять представителей РФ, поскольку "уважает свои международные обязательства и правила организации". Но спустя месяц внутриполитическая конъюнктура взяла верх над обязательствами, взятыми в рамках СЕ. Эксперты признают, что в случае провокаций председательство Грузии в Совете Европы завершилось бы громким международным скандалом. Теперь же оно заканчивается фактически провалом. К тому же, как отмечают наблюдатели, грузины сами отказались от возможности сделать шаг в сторону восстановления диалога с Москвой.

Еще в ноябре прошлого года член Совета Федерации и бывший замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, поддерживавший многолетние консультации с грузинским спецпредставителем Зурабом Абашидзе, выражал надежду, что Тбилиси такой шанс не упустит. "Я очень рад тому, что Грузия становится председателем Совета Европы. Это очень хороший опыт для Грузии, которая ждала этого момента двадцать лет, и хорошая для нее возможность нормализации отношений с самой большой страной Европы - Россией", - говорил тогда и вице-спикер Госдумы, глава нашей делегации в ПАСЕ Петр Толстой.