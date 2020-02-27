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27.02.2020 08:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор Красноярского края подвел итоги визита Светланы Радионовой

Губернатор края Александр Усс подвел итоги визита в Красноярский край руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования - главного государственного экологического инспектора Российской Федерации Светланы Радионовой и руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игоря Шумакова.
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

На заседании президиума правительства края, которое состоялось сегодня, глава региона обозначил министрам основные направления в работе по улучшению экологической ситуации в Красноярске.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Александр Усс и Светлана Радионова обсудили вопросы экологии в Красноярске

"Вчера мы весь день работали в нашем городе со Светланой Радионовой и Игорем Шумаковым. Вместе посещали предприятия и за одним столом собирали всех руководителей промышленных компаний города. По итогам визита сформирован ряд направлений дальнейшей работы по улучшению экологической ситуации в городе", - сказал Александр Усс.

Глава региона отметил, что по оценкам Светланы Радионовой и Игоря Шумакова, существующая в Красноярском крае система мониторинга является одной из лучших в России по характеристикам приборной базы. Поэтому было предложено объединить системы Росгидромета и посты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, что позволит давать более полную картинку экологической ситуации в городе.

Помимо этого, по итогам визита было предложено открыть данные мониторинга промышленных предприятий для Роприроднадзора и Росгидромета.

"Мы будем общаться со всеми руководителями предприятий и обсуждать конкретные действия по запуску механизма открытия информации с их систем наблюдения", - сказал глава региона.

Также Александр Усс отметил, что будет усилена работа с представителями общественных организаций, которые занимаются вопросами экологии в Красноярске.

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