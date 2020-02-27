Усатый паренек - типичный герой Элайджи Вуда, растерянный пучеглазый задохлик - приезжает в Новую Зеландию, где на живописном каменистом берегу, среди труднопроходимой глуши, в большом круглом доме проживает его отец. Отца он не видел тридцать лет, а тут вдруг получил от него письмо с приглашением. Дверь открывает сухой, но крепкий старик, и как-то с самого начала разговор не ладится. Старик то и дело прикладывается к бутылке, матерится, откровенно грубит и в целом ведет себя странно, а на прямой вопрос, зачем было тогда приглашать, раз гостю явно не рад, отвечает уклончиво. Только по телефону втихаря что-то подозрительное ворчит и скрытничает.

"Иди к папочке" - режиссерский дебют новозеландца с необычным именем Ант Тимпсон, чей послужной список, однако, любого почитателя узкокультовых жанровых картин способен немало впечатлить. Как продюсер он успел поработать, среди прочего, над жирными хоррор-альманахами "Азбука смерти" и "Справочник зла", отменным постапокалиптическим боевиком "Турбо пацан" и над чудесным "Сальным душителем" Джима Хоскина. Причем соавтор сценария последнего Тоби Харвард значится в "Иди к папочке" основным сценаристом. Что определенным образом на фильме сказалось.

"Иди к папочке" ведь тоже об отношениях отца и сына. Не столь нездоровых, но тоже достаточно неординарных. Поначалу развитие событий даже напоминает "Маяк" - и не столько Дэвида Эггерса (хотя Стивен МакХэтти отыгрывает свою роль приблизительно в том же ключе, что и Уиллем Дефо), сколько ирландский, 2016 года. Одинокое здание у океана, два человека в замкнутом пространстве выясняют отношения, а затем происходит непредвиденное - и повисает долгая пауза, вызывающая издевательски медленно нарастающее напряжение: что-то будет дальше.

Во время этой паузы фильм совершает множество обманных движений. То явится пытливый черный шериф, чтобы напустить плотного саспенса и в мгновение ока его развеять, сломав "четвертую стену" изложением дурацкой теории об "изюмных" глазах у злодеев. То на его место придет участливая девушка и тоже о глазах заговорит, но уже ласково, посулив завязку грустной истории любви. То вдруг отчетливо запахнет экзистенциальной драмой, а то мистический сквозняк откуда ни возьмись примется замогильно, потусторонне шуметь. В течение минут двадцати вроде бы и ничего не происходит, но произойти вот-вот может все что угодно.

И таки да, происходит. Два твиста выстреливают дуплетом, пробивая дыру, ведущую в наваристо-нуаристый сюжет криминального жанра. Сюжет этот несколько тривиален, но щедро инкрустирован экстравагантными деталями. Именно что инкрустирован - точечно, в меру, а не состоит из сплошного абсурда, как тот же "Сальный душитель". Видимо, разрыв тандема создателей "Душителя" пошел обоим его участникам на пользу, ведь и Джим Хоскин в "Вечере с Беверли Лафф Линн" градус маразма чуть сбавил. "Иди к папочке" и вовсе держится более-менее в пределах разумного, местами успешно прикидываясь серьезным произведением на вечную тему расплаты сына за грехи отца. И элементы абсурда эту серьезность очень эффектно оттеняют.

Иные, кстати, из элементов абсурда неожиданно оказываются не такими уж и абсурдными. Скажем, когда на фоне диалога про Элтона Джона звучит какая-то дикая азиатская ретропопса, это, как позже становится ясно, неспроста и вполне логично объясняется. А за кристально чистое, без примесей здравого смысла безумие преимущественно отвечает персонаж Майкла Смайли, который и огненным арбалетом грозно потрясает, и шариковой ручкой, обмазанной не будем говорить чем, орудует, и на оргию русских свингеров нас приводит, и поэтично описывает внешность проститутки, сравнивая ее с известным британским политиком 80-х годов.

Однако, продравшись через кровавое молотилово с пытками и убийствами, буквально прокравшись мимо голых задниц, фильм при этом завершается на пронзительно сентиментальной ноте, что нисколько не выглядит неуместным. Берег моря, чтение вслух того письма, с которого все началось, за кадром, воспевание семейных ценностей. Так искренне и трогательно, что и слезу пустить не зазорно. Семейные ценности, они же в принципе не бывают неуместными, чему не устает нас поучать одна известная серия фильмов про лысых мужиков, взрывы и гипермаскулинность. "Иди к папочке" в очередной раз доказывает, что к осознанию важности семейных ценностей могут вести любые дороги, в том числе самые немыслимые.

4.5