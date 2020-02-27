Кабмин рассмотрел программу развития угольной отрасли

Около шести триллионов рублей будет вложено до 2035 года в развитие угольной промышленности. Часть средств направят на модернизацию шахт и разрезов для безопасности жизни и здоровья работников.

Правительство на заседании рассмотрело программу развития угольной отрасли. "Ее цель - это увеличение добычи и экспорта угля и, конечно, снижение аварийности, которая пока еще остается достаточно высокой, чтобы профессия шахтера все меньше была связана с рисками для жизни и здоровья людей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Для этого планируется модернизировать угольные предприятия с помощью самых современных инновационных технологий и перспективного оборудования, которое повысит безопасность работы в шахтах и разрезах. Новые эффективные центры добычи будут создавать в разных регионах страны, включая Арктическую зону. "И конечно нужно совершенствовать логистику - чтобы уголь было удобно доставлять по железной дороге или морским транспортом как на внутренний рынок, так и на экспорт", - добавил глава кабинета министров.

Предложенный министерством энергетики план действий потребует около 6 триллионов рублей, преимущественно частных инвестиций.