Как импортозамещение повлияет на энергетическую безопасность России

Он рассказал, что Минэнерго и Минпромторг совместно проработали список приоритетных технологий для нефтегазовой промышленности, но решение любых задач ТЭК требует развития смежных отраслей. Прежде всего химического производства, металлургии и радиоэлектронной промышленности. По словам Жданеева, для последней очень важно создание отечественной компонентной базы. То есть не только собирать оборудование из произведенных за рубежом комплектующих, но и производить их в России.
Начальник департамента технологических партнерств и импортозамещения "Газпром нефть" Сергей Архипов обращает внимание, что поддержка импортозамещения со стороны правительства не должна заключаться только в предоставлении налоговых преференций, необходимо также дорабатывать правовую базу. Архипов выделил три инициативы, которые с его точки зрения должны быть оформлены законодательно. Первая, механизм "Покупай российское" - стимулирование потребления отечественной продукции, превышающей по стоимости импортные аналоги, за счет уменьшения налога на прибыль. Вторая - увеличение финансирования Фонда содействия инновациям. И третье - законодательное ограничение прав на интеллектуальную собственность иностранных поставщиков оборудования в случае их отказа в выполнении взятых на себя обязательств из-за санкций.
Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова отметила большое значение принятия поправок к Закону "О недрах", но подчеркнула, что пока они затрагивают только вопросы в части недропользования, а не технологий.
Среди прочего был отмечен серьезный прогресс в создании отечественного программного обеспечения для нефтегазовой отрасли, а также анонсировано, что уже в этом году ожидается создание российской роторно-управляемой системы.