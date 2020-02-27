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27.02.2020 17:01
Рубрика: Экономика

Как импортозамещение повлияет на энергетическую безопасность России

Текст: Сергей Тихонов
Падение добычи нефти до 420 млн тонн в год прогнозируется в базовом сценарии проекта энергетической стратегии России до 2035 года. Поэтому технологические задачи, которые поставлены перед нефтегазовой отраслью, требуют скорейшего решения, сказал руководитель Центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго Олег Жданеев на конференции "Импортозамещение в нефтегазовой промышленности".

Он рассказал, что Минэнерго и Минпромторг совместно проработали список приоритетных технологий для нефтегазовой промышленности, но решение любых задач ТЭК требует развития смежных отраслей. Прежде всего химического производства, металлургии и радиоэлектронной промышленности. По словам Жданеева, для последней очень важно создание отечественной компонентной базы. То есть не только собирать оборудование из произведенных за рубежом комплектующих, но и производить их в России.

Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия

Начальник департамента технологических партнерств и импортозамещения "Газпром нефть" Сергей Архипов обращает внимание, что поддержка импортозамещения со стороны правительства не должна заключаться только в предоставлении налоговых преференций, необходимо также дорабатывать правовую базу. Архипов выделил три инициативы, которые с его точки зрения должны быть оформлены законодательно. Первая, механизм "Покупай российское" - стимулирование потребления отечественной продукции, превышающей по стоимости импортные аналоги, за счет уменьшения налога на прибыль. Вторая - увеличение финансирования Фонда содействия инновациям. И третье - законодательное ограничение прав на интеллектуальную собственность иностранных поставщиков оборудования в случае их отказа в выполнении взятых на себя обязательств из-за санкций.

Директор по консалтингу в сфере госрегулирования ТЭК Vygon Consulting Дарья Козлова отметила большое значение принятия поправок к Закону "О недрах", но подчеркнула, что пока они затрагивают только вопросы в части недропользования, а не технологий.

Среди прочего был отмечен серьезный прогресс в создании отечественного программного обеспечения для нефтегазовой отрасли, а также анонсировано, что уже в этом году ожидается создание российской роторно-управляемой системы.

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