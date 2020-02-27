Все лекарства - из ряда подпадающих под особые правила, поскольку содержат наркотические и психотропные компоненты. Именно поэтому матери больных детей, которые не могли добыть нужных препаратов в России (потому что в стране они не зарегистрированы и, следовательно, не продаются)покупали их за рубежом. В результате - ряд громких историй, когда несколько матерей были задержаны правоохранителями и едва не попали за решетку. Общественный резонанс помог: в правительстве было принято принципиальное решение сделать эти препараты доступными для лечения в России. Были внесены необходимые поправки в ряд федеральных законов, в результате с 1 марта стало можно ввозить эти лекарства в Россию, исполняя при этом определенные правила.
Основное условие - лекарства должны быть назначены по жизненным показаниям конкретного больного или группы пациентов, в случае, если для них нет подходящих зарегистрированных в России лекарств. В Минздраве уточнили, что это первый нормативный правовой акт, разрешающий ввоз сразу группы препаратов, а не какого-то одного. "Приказ поможет убрать существующие препоны в получении пациентами необходимых им лекарств, что в свою очередь позволит повысить качество их жизни", - заключили в министерстве.
Вступивший в силу приказ не бессрочный: он будет действовать до 31 декабря 2023 года. За это время, как поясняли в министерстве, должен быть решен вопрос с регистрацией зарубежных медикаментов или их производством в России.
Представители благотворительных фондов, помогающих тяжелобольным и умирающим, решение поддерживают. Но отмечают - это лишь первый шаг в цепочке действий, которые сделают необходимую помощь доступной.
Это пока только "окно", чтобы легально ввозить фризиум, диазепам и другие препараты в Россию и не иметь риска наказания, отметила заместитель директора детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.
"На самом деле надо, чтобы фризиум, диазепам, сабрил и другие противосудорожные препараты были доступны в нашей стране для пациентов бесплатно (за счет государства, а не самих пациентов) и чтобы их можно было получить в аптеке в день назначения", - считает Мониава. Сейчас же родителям больного ребенка приходится пару месяцев собирать документы, делать визу и ехать самим за ними в Европу.
Когда летом и осенью прошлого года произошли резонансные случаи с задержанием женщин при получении незаконно на тот момент ввезенных лекарств, в Минздраве пообещали провести переговоры с производителем фризиума и инициировать регистрацию препарата в России.
"Если препарат зарегистрирован в стране, его можно будет купить в любой аптеке по рецепту. И только это будет решением проблемы", - заключила Лидия Мониава.
Самозанятым упростили доступ к госзакупкам
Участвовать в госзакупках самозанятые могли и раньше, но на общих основаниях. В то же время для представителей малого и среднего бизнеса законом предусмотрен ряд льгот. Госкомпании обязаны отдавать им 20% от общего объема своих закупок, 18% контрактов должны заключаться на прямых торгах (в них не может участвовать крупный бизнес). Кроме того, для субъектов МСП действует сокращенный срок оплаты поставок (30 дней, а с 1 января - 15 дней).
Новые правила должны помочь становлению бизнеса самозанятых и будут стимулировать выход таких граждан из тени. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), число участников эксперимента по уплате налога на профессиональный доход в 23 регионах превысило 465 тысяч человек.
По словам генерального директора Единой электронной торговой площадки (Росэлторг) Антона Емельянова, в сфере закупок остро стоит вопрос повышения конкуренции. Упрощение доступа к закупкам самозанятых наравне с представителями МСП может способствовать решению этой проблемы, полагает Емельянов. "Индивидуальные предприниматели и самозанятые - основной резерв увеличения числа участников торгов при условии, что из них удастся вырастить надежных поставщиков", - поясняет собеседник "РГ".
В то же время ресурсы самозанятых ограничены, напоминает Емельянов. Поставщики из этой категории зачастую могут исполнить контракт с максимальным объемом в 1-2 млн рублей, но не у всех крупных заказчиков есть такие небольшие заказы. Поэтому заказчикам стоит подумать о возможности осуществления своих "малых закупок" не только у единственных поставщиков, но и путем проведения конкурентных торгов с привлечением самозанятых, которым важно стартовать с договоров, соразмерных масштабу их бизнеса.
По мнению Кирилла Кузнецова, генерального директора Центра эффективных закупок Tendery.ru, хорошими нишами для самозанятых могут стать преподавательские услуги, организация мероприятий, но заказчики при этом должны быть небольшими. Как раз их потребности могут закрываться силами самозанятого, указывает Кузнецов.
Безопасность обеспечат электрошокеры
В Ространснадзоре "РГ" пояснили, что новшества предусматриваются международными документами о защите гражданской авиации от актов незаконного вмешательства и террористических угроз. Подразделения транспортной безопасности в России получают право приобретать, хранить и применять электрошокеры и искровые разрядники отечественного производства.
Устанавливается предел использования электрошокеров. В частности, от сотрудников транспортной безопасности требуется использовать поражающие электротоком устройства так, чтобы причиняемый вред был минимальным. Запрещено применять электрошокеры в отношении беременных женщин, граждан с явными признаками инвалидности и малолетних, если они не оказывают вооруженного сопротивления. Если кому-то, получившему разряд электротоком, потребуется помощь, ее сотрудники транспортной безопасности должны оказать.
Ранее электрошокеры в России уже могли использовать полицейские, сотрудники Росгвардии, вневедомственной охраны, частных охранных предприятий. Также этой прерогативой были наделены судебные приставы, сотрудники Госохотнадзора и даже работники федеральной почтовой связи. Между тем на транспорте зачастую возникают ситуации, когда применение электрошокера помогло бы быстро нейтрализовать нарушителя, говорят эксперты. Но носить такие средства сотрудникам транспортной безопасности не полагалось. Теперь ситуация изменилась.
Адвокаты смогут получать процент от судебных побед
Адвокаты смогут получать солидную долю от присужденных их клиентам сумм. Эти деньги будут получены благодаря стараниям самих адвокатов, если они сумеют доказать в суде правоту своих доверителей. Вполне справедливо, что такой труд должен быть оплачен.
Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но нет денег затевать судебный процесс. В таком случае защитника можно привлечь обещаниями большой финансовой удачи в будущем. Это и называется "гонорар успеха".
В свое время председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что "гонорары успеха" применяются во многих государствах и практиковались в России в дореволюционный период. Он подчеркнул, что такой механизм позволяет получить квалифицированную юридическую помощь гражданам, которые на момент заключения соглашения с адвокатом ограничены в денежных средствах, но в случае выигрыша смогут выплатить причитающееся адвокату вознаграждение.
- Кроме того, законодательное закрепление "гонораров успеха" позволит обеспечить прозрачность деятельности адвокатов и пополнить бюджет как самих адвокатов, так и государства, - сказал Павел Крашенинников.
Правила работы на условиях "гонорара успеха" должна утвердить Федеральная палата адвокатов. Сейчас документ разрабатывает специальная рабочая группа Совета Федеральной палаты адвокатов. Проект уже подготовлен, но пока не принят.
- Мы пытались создать сбалансированный документ, который, с одной стороны, поможет адвокатам применять "гонорар успеха", не опасаясь уголовного преследования. А с другой - даст возможность предусмотреть ограничения, свидетельствующие о том, что мы относимся к этому институту сдержанно и ответственно, понимаем все риски, которые с ним связаны, - рассказала советник Федеральной палаты Елена Авакян.
Совет палаты принял решение продлить работу над документом на два месяца, а до принятия правил при заключении соглашений о выплате "гонорара успеха" руководствоваться положениями Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующими этот вопрос.
В законе уточняется, что "гонорары успеха" не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам. По мнению экспертов, введение в правовое поле "гонорара успеха" прежде всего существенно облегчит защиту прав граждан и доступ к квалифицированной юридической помощи неимущих, нуждающихся в защите.
Накануне палата опубликовала большой обзор регулирования и практики применения "гонорара успеха" в различных странах. Как сказано в обзоре, "гонорар успеха" является мощным стимулом для адвоката работать максимально тщательно по делу клиента. В то же время зарубежные адвокаты, практикующие по гражданским делам, обычно не берутся за дело на условиях "гонорара успеха", если они не видят очевидной ответственности противной стороны, а также наличия у ответчика источников выплаты по судебному решению. Проще говоря, защитнику дело должно казаться очевидным, а другая сторона - платежеспособной. Но это вполне логичные условия.
Ретромашины получат стандарт
Новый стандарт предусматривает введение критериев оценки на раритетность того или иного автомобиля старше 30 лет. Оценивать машину будут эксперты Российской автомобильной федерации по балльной шкале. Если машина наберет менее 100 штрафных баллов, она будет признана ретро- или классическим автомобилем и получит соответствующий паспорт. Если более - то паспорта она не получит.
Заслужить звание ретро- или классического автомобиля смогут только те машины, которые имеют оригинальную конструкцию, оригинальные или отреставрированные детали и элементы. Либо новые детали, но изготовленные по образцу оригинала.
Напомним, что сейчас уже действует ГОСТ, в соответствии с которым на ретроавтомобили могут выдаваться специальные номера с буквой "К". Предполагается, что те собственники таких машин, которые пожелают получить паспорт ретроавтомобиля, смогут с этим паспортом получить соответствующие номера.
Что же касается регистрации таких машин в ГИБДД, то тут порядок остается прежним даже с паспортом ретроавтомобиля. Помимо этого паспорта все равно на машину требуется ПТС или электронный ПТС.
Напомним, что сейчас на машины старше 30 лет не распространяются требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. И это понятно. Они не оборудованы ABS, у них совершенно иная оптика, на некоторых машинах нет зеркал заднего вида. Даже 21-я "Волга" не имеет штатных ремней безопасности. Однако это не ставит запрет на их допуск на дороги. Иностранные ретромашины можно ввозить и ставить на учет в Госавтоинспекции. Но если речь идет о единично ввезенных машинах, то потребуется сертификат соответствия безопасности. Получить его можно в испытательных лабораториях. А без него машину на учет не поставят, и передвигаться по дорогам она сможет только на эвакуаторе. И даже после вступления в силу нового ГОСТа порядок постановки на учет машин в Госавтоинспекции не изменится. Закон о регистрации транспортных средств не предполагает исключений.
Надо также отметить, что новый ГОСТ не обязателен к применению. Это сугубо добровольное дело каждого автовладельца. Захочет человек получить паспорт ретроавтомобиля, он может обратиться в Российскую автомобильную федерацию, пройти экспертную оценку и получить такой документ. Не захочет - никто его не обяжет.
Никакой обязательной сертификации всех стоящих на учете машин старше 30 лет проводиться не будет.