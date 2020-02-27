Почти каждый из нас время от времени вынужден принимать лекарства. И чем старше мы становимся, тем больше. Как точно заметил известный юморист: в холодильнике лекарств больше, чем продуктов. Велика наша вера в их чудодейственные свойства. И удивляемся, если после их приема не становится лучше, а уж тем более если возникают дополнительные проблемы со здоровьем.

Да, мы выполняем рекомендацию, которая прилагается к препарату, чтим призыв о том, что "перед приемом лекарства следует обязательно ознакомиться с инструкцией". Заметим, кстати, что такие инструкции нередко набраны столь мелким шрифтом или настолько наукообразны, что их не прочесть, не понять. В памятке обязательно указывается, сколько раз необходимо средство принимать, до, после или во время еды. И почти никогда и нигде про то, что определенные типы лекарств часто не сочетаются с продуктами, которые едим. Нередко все ограничивается напоминанием о том, что прием препаратов несовместим с употреблением алкоголя.

Между тем, например, болеутоляющие препараты абсолютно не сочетаются с копченостями. Приняли таблетку от боли. Через какое-то время с удовольствием съели бутерброд с копченой колбасой. Или наоборот: сперва побаловали себя грудинкой, а потом проглотили прописанную таблетку от боли… Заболела голова? Поднялось артериальное давление? Это есть нежелательный результат сочетания болеутоляющего средства с копченостями.

Повысить давление может и совместный прием антидепрессантов с целым перечнем продуктов: так, "закусывать" таблетки противопоказано сыром, йогуртом, изюмом, квашеной капустой. Не рекомендуется сочетание болеутоляющих со сметаной, соевым соусом, говяжьей печенью. Спасительные антибиотики требуют отказа от молочных продуктов, от цитрусовых. Препараты, понижающие уровень холестерина, не сочетаются с грейпфрутовым соком. Это просто опасно.