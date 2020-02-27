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27.02.2020 17:38
Рубрика: Экономика

Ценник превыше всего

Какого уровня инфляции ждут люди и бизнес
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Ожидаемый людьми уровень роста потребительских цен, на основе которого они планируют доходы и расходы, в феврале продолжил снижаться и приблизился к историческому минимуму, следует из данных Банка России. Это означает, что у ЦБ может появиться дополнительный аргумент, чтобы продолжить цикл снижения ключевой ставки - показателя, который напрямую влияет на проценты по кредитам и вкладам в банках.
Снизившийся за последние дни курс рубля неизбежно разгонит темпы инфляции. Фото: Denis Vostrikov / istock Снизившийся за последние дни курс рубля неизбежно разгонит темпы инфляции. Фото: Denis Vostrikov / istock
Снизившийся за последние дни курс рубля неизбежно разгонит темпы инфляции. Фото: Denis Vostrikov / istock

В феврале ожидаемая населением на следующий год инфляция приблизилась к минимальному значению за всю историю проведения опроса - 7,9%, указывает Банк России. Впрочем, этот показатель более чем в три раза превышает текущий рост цен в годовом выражении. Более низкой ожидаемая инфляция (7,8%) была лишь однажды - в апреле 2018 года.

Недельная инфляция в России во второй половине февраля опустилась до 0% - в пересчете на годовую инфляцию это всего лишь 2,3%, гораздо ниже цели ЦБ

ЦБ указывает, что наблюдаемая населением инфляция увеличилась, но осталась ниже, чем в 2019 году. Респонденты чаще стали обращать внимание лишь на увеличение тарифов на жилищные услуги, которое всегда происходит в январе. Правда, динамика краткосрочных ценовых ожиданий предприятий была смешанной. Сохранилось слабое ценовое давление, мониторинг предприятий ЦБ зафиксировал рост ценовых ожиданий. Представители бизнеса назвали слабый спрос и высокую конкуренцию факторами, сдерживающими рост цен.

В России изменят правила выдачи кредитов

В феврале 2019 года инфляционные ожидания населения находились на отметке 10,1% и с тех пор снижались - до 9% в декабре 2019 года и 8,3% в январе 2020 года, следует из данных Банка России.

В целом сама динамика роста потребительских цен серьезно замедлилась, как и ожидал Банк России. Недельная инфляция (по сравнению с месячной не совсем полный, но в целом отражающий ценовую динамику показатель) во второй половине февраля замедлилась до нуля. В пересчете на годовую инфляцию это примерно 2,3% и гораздо ниже целевого уровня.

Банк России сформулировал цель по инфляции в 2016 году - она звучит как "вблизи 4%", такой уровень роста цен планировался на 2017 год. Реальность ожидания превзошла - рост цен в 2017 году оказался самым низким за всю постсоветскую историю России: только 2,5%. По итогам 2018 года инфляция хорошо вписалась в таргет, составив 4,3%. Но в 2019 году рост потребительских цен снова оказался ниже цели - 3%. В первом квартале 2020 года годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, должна была замедлиться до 2-2,5% (пока исполняется), а к концу года - приблизиться к цели, составив 3,5-4%.

Фото: Pixabay
Банк России спрогнозировал инфляцию на январь-март

Тот факт, что инфляция замедляется быстрее прогноза, ЦБ констатировал в начале февраля - он и стал основным для решения регулятора понизить ключевую ставку в шестой раз подряд. Банк России опустил ее до нынешних 6%, но главным стало даже не это, а довольно четкие намеки регулятора продолжить снижение и дальше. Следующее решение по ключевой ставке Банк России назовет 20 марта, пока никаких дополнительных комментариев и уточнений на эту тему от представителей регулятора не было.

Инфляционные ожидания - один из факторов, который регулятор примет во внимание при принятии решения по изменению ключевой ставки, говорит руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Но помимо этого важную роль сыграют денежно-кредитные условия, экономическая активность в России и мире, текущая инфляция, курс рубля и другие рыночные показатели.

По мнению Помыткина, в нынешних условиях инфляционные ожидания определяющим фактором для изменения ставки не станут: ситуация с коронавирусом оказала определенное влияние на мировую экономику и поведение инвесторов, аппетит к риску снизился, рубль в числе прочих валют стран с развивающимися рынками находится под давлением (так, прошедшее ослабление рубля до сентябрьских минимумов неизбежно отразится в ценах). Именно эти обстоятельства, вероятно, и станут в конце марта определяющими, говорит аналитик.

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