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27.02.2020 11:33
Рубрика: Власть

Клишас: Президент включен в список лиц, которым запрещено иметь счета за рубежом

Текст: Галина Мисливская
В перечень лиц, которым будет запрещено иметь финансовые инструменты в зарубежных банках, включен президент России, сообщил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

"Перечень должностных лиц, на которых распространяются ограничения на владение иностранными финансовыми инструментами, финансовыми активами за рубежом дополнен. В соответствии с поручением главы государства в этот перечень лиц добавлен президент Российской Федерации", - сказал он.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Накануне в ходе встречи главы государства с участниками рабочей группы в Кремле эту тему поднял глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев. По его мнению, такой запрет следует распространить на высших должностных лиц России - членов правительства, руководителей федеральных государственных органов, губернаторов, иных руководителей федеральных органов исполнительной власти, сенаторов, депутатов, судьей, прокуроров, уполномоченных по правам человека.

"Я полностью согласен, только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства - президента страны. Поэтому предлагаю добавить туда и это должностное лицо", - ответил Владимир Путин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Президент Изменения в Конституцию РФ

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