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27.02.2020 11:36
Рубрика: Власть

Клишас: Совфед может рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации может рассмотреть закон о внесении изменений в Конституцию на следующем пленарном заседании 11 марта, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

"В случае если Госдума примет проект закона о поправке во втором и третьем чтении, то нельзя исключить того, что Совет Федерации рассмотрит проект закона о принятии поправки в Конституцию на своем очередном заседании 11 марта", - сказал он.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Второе, основное, чтение президентского законопроекта намечено на 10 марта.

Накануне верхняя палата приняла постановление о порядке рассмотрения этого документа. Голосование по закону будет двойным - сначала за поправки, потом за документ в целом. После одобрения верхней палатой закон будет направлен в субъекты РФ. В соответствии с правилами принятия поправок в 3-8 главы Конституции, он должен получить поддержку минимум 57 региональных заксобраний или двух третей от их общего количества.

Затем поправки будут вынесены на всероссийское голосование. Оно состоится 22 апреля. Если граждане поддержат предложенные изменения, они будут включены в текст Конституции указом президента РФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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