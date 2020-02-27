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27.02.2020 13:35
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования по изменениям в Конституции РФ. В частности, речь идет о дате.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению. Итоги общероссийского голосования (если граждане проголосуют за) будут условием вступления нововведений в силу.

В соответствии с одобренной поправкой, общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени.

Авторами поправки стали глава комитета Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Они являются сопредседателями профильной рабочей группы, которая готовит изменения ко второму чтению.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Предлагается закрепить дату в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. 22 апреля 2020 года объявляется нерабочим днем. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил эту дату по итогам состоявшейся в среду встречи с профильной рабочей группой. Предложение на встрече озвучил Клишас, который обосновал его соображениями удобства граждан. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля представляется "оптимальной датой".

Кроме того, поправки предусматривают, что назначение общероссийского голосования будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос.

Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день его проведения 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В поправках также закрепляются принципы проведения голосования: граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. При этом участие является свободным и добровольным. Подготовка и проведение осуществляются открыто и гласно исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников.

Прописываются полномочия избиркомов и ЦИК. В частности, Центризбирком в трехдневный срок со дня опубликования указа президента о назначении голосования утверждает его порядок, форму и текст бюллетеня, осуществляет контроль за их изготовлением, а также подводит итоги.

Также поправками предполагается, что Общественная палата РФ и региональные палаты назначат наблюдателей для работы на голосовании и подведении его итогов. Кроме того, для опроса могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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За ЦИК закрепляются полномочия по определению результатов голосования. Они должны быть подведены не позднее чем через пять дней после дня его проведения. Официальное опубликование результатов опроса осуществляется ЦИК в течение трех дней со дня принятия решения о результатах.

Процедура голосования юридически выверена и прозрачна, заявил Крашенинников на заседании. Она близка к модели, предусмотренной в законе о выборах президента, уточнил он.

"Мы активно консультировались с экспертами, чтобы уточнить процедуру, - рассказала еще один участник заседания глава ЦИК Элла Памфилова. - Нашими принципами при организации голосования будут максимальная открытость, обеспечение достоверности и подконтрольность обществу".

Она также отметила, что "процедуры все знакомые для всех участников процесса", но они будут несколько проще.

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