Комитет ГД поддержал поправки о проведении голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, касающиеся процедуры проведения общенародного голосования по изменениям в Конституции РФ. В частности, речь идет о дате.

Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению. Итоги общероссийского голосования (если граждане проголосуют за) будут условием вступления нововведений в силу.

В соответствии с одобренной поправкой, общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ пройдет 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени.

Авторами поправки стали глава комитета Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас. Они являются сопредседателями профильной рабочей группы, которая готовит изменения ко второму чтению.

Предлагается закрепить дату в статье 2 законопроекта, посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. 22 апреля 2020 года объявляется нерабочим днем. Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил эту дату по итогам состоявшейся в среду встречи с профильной рабочей группой. Предложение на встрече озвучил Клишас, который обосновал его соображениями удобства граждан. По его словам, к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан, так что 22 апреля представляется "оптимальной датой".

Кроме того, поправки предусматривают, что назначение общероссийского голосования будет осуществляться указом президента, в котором должен содержаться вопрос.

Устанавливается, что в общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане РФ, достигшие на день его проведения 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В поправках также закрепляются принципы проведения голосования: граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. При этом участие является свободным и добровольным. Подготовка и проведение осуществляются открыто и гласно исходя из необходимости создания максимальных удобств для участников.

Прописываются полномочия избиркомов и ЦИК. В частности, Центризбирком в трехдневный срок со дня опубликования указа президента о назначении голосования утверждает его порядок, форму и текст бюллетеня, осуществляет контроль за их изготовлением, а также подводит итоги.

Также поправками предполагается, что Общественная палата РФ и региональные палаты назначат наблюдателей для работы на голосовании и подведении его итогов. Кроме того, для опроса могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ, дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения.

За ЦИК закрепляются полномочия по определению результатов голосования. Они должны быть подведены не позднее чем через пять дней после дня его проведения. Официальное опубликование результатов опроса осуществляется ЦИК в течение трех дней со дня принятия решения о результатах.

Процедура голосования юридически выверена и прозрачна, заявил Крашенинников на заседании. Она близка к модели, предусмотренной в законе о выборах президента, уточнил он.

"Мы активно консультировались с экспертами, чтобы уточнить процедуру, - рассказала еще один участник заседания глава ЦИК Элла Памфилова. - Нашими принципами при организации голосования будут максимальная открытость, обеспечение достоверности и подконтрольность обществу".

Она также отметила, что "процедуры все знакомые для всех участников процесса", но они будут несколько проще.