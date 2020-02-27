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27.02.2020 19:05
Рубрика: Власть

Пароль и явка

Комитет Госдумы поддержал поправки о голосовании по Конституции
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 43(8097)
Общероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет 22 апреля с 8.00 до 20 часов по местному времени. Эту норму одобрил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Кроме того, депутаты поддержали поправки о процедуре голосования.

Законопроект о поправках в Конституцию пройдет второе чтение 10 марта. Третье может состояться уже на следующий день, рассказал глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Комитет одобрил несколько блоков изменений, а теперь определился с голосованием граждан. Именно его итоги (если граждане проголосуют "за") будут условием вступления нововведений в силу. Итак, 22 апреля 2020 года граждане смогут выразить свое мнение, причем этот день в соответствии с одной из поправок объявляется нерабочим. Это будет сделано не за счет другого нерабочего дня. "Выходной у населения не украдем", - успокоил Крашенинников. Голосование назначит президент своим указом, в котором будет содержаться вопрос.

Процедура голосования юридически выверена и прозрачна. Она близка к модели, предусмотренной в законе о выборах президента. Высказать свое мнение смогут граждане РФ, достигшие 18 лет. Не будут допущены те, кого суд признал недееспособными, а также кто содержится в местах лишения свободы. В поправках подробно прописаны полномочия ЦИК. У комиссии будет три дня после опубликования указа президента, чтобы утвердить порядок голосования, а также форму и текст бюллетеня. ЦИК подведет итоги не позднее чем через пять дней после дня его проведения, а на их опубликование дается три дня.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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"Нашими принципами при организации голосования будут максимальная открытость, обеспечение достоверности и подконтрольности обществу", - рассказала депутатам глава ЦИК Элла Памфилова. Вопросы на заседании комитета вызвало другое положение - о том, что Общественная палата РФ и региональные палаты назначат наблюдателей для работы на голосовании. Глава ЦИК не согласилась с тем, что это создаст барьеры в работе наблюдателей - ОП будет именно модератором. Любой желающий стать может получить такую возможность вне зависимости от политических взглядов, но такой человек должен будет пройти обучение, уточнила Памфилова. "Если хотите, чтобы все было честно, идите в наблюдатели хоть семьями", - призвала глава ЦИК.

Еще одна поправка - для проведения голосования могут быть использованы возможности портала госуслуг, МФЦ, а также дистанционное электронное голосование при наличии условий для его проведения. Последнее возможно только в Москве, потому что "в других регионах не было даже пилотных проектов", уточнила Памфилова. По ее словам, тот или иной регион сам должен выйти с такой инициативой, если решит, что готов к дистанционному голосованию.

По просьбе Памфиловой депутаты рассмотрят вопрос и о введении ответственности для нарушителей процедуры голосования. Крашенинников заметил: возможны вбросы и провокации. Наказание за это будет предложено по аналогии с уже действующими мерами ответственности за нарушения на выборах. А вот поправку о минимальном пороге явки комитет отклонил. Глава ЦИК эту позицию поддержала. "Я бы не стала этого делать. Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", - заметила она.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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