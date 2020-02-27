Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает тупиковой ситуацию, сложившуюся вокруг продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

В ходе "круглого стола" в верхней палате в четверг сенатор напомнил, что срок действия СНВ-3 истекает в феврале будущего года. "С американской стороны поступают какие-то сигналы, но ясности они не вносят. Ситуацию (с продлением СНВ) можно охарактеризовать как тупиковую", - цитирует его слова РИА Новости.

По мнению Косачева, это может быть связано с общей линией США "по слому всей системы договоренностей по контролю над вооружениями". Парламентарий добавил, что правительство ежегодно готовит доклад о реализации СНВ, в апреле этого года сенаторы ожидают представление такого документа.

Агентство напоминает, что подписанный в 2010 году СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.