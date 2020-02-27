Лагерь боевиков обнаружен на раскопках древнего города Эбла в Сирии

Тренировочный лагерь боевиков и химическая лаборатория были обнаружены на раскопках древнего города Эбла, расположенного в 53 километрах к юго-западу от современного Алеппо.

Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры. Раскопки города, начатые в шестидесятые годы двадцатого века, в последние годы были приостановлены. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, который до недавнего времени был под властью боевиков, пишет ТАСС.

Военнослужащие Сирии, освободившие Телль-Мардих от террористов, обнаружили, что экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами. А в современных музейных постройках оборудована химлаборатория. Здесь изготавливали начинку для снарядов, которыми обстреливали Алеппо и позиции армии САР. По словам сирийского военнослужащего по имени Диа, все химреактивы импортные - произведены либо в Европе, либо в Турции.

Теперь ученым предстоит оценить ущерб, который боевики нанесли древнейшим руинам.