Мадуро объявил Венесуэлу свободной от ящура

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал декрет, которым объявил страну зоной, свободной от ящура. Об этом венесуэльский лидер сообщил на встрече с сельхозпроизводителями республики.

По его словам, Венесуэла предприняла ряд мер, в числе которых вакцинация скота на государственных и частных производствах, а также профилактика и борьба с заболеванием в приграничных с Колумбией штатах, пишет РИА Новости. Ранее Колумбия также вернула себе статус страны, свободной от ящура.

Ящур - острое вирусное заболевание из группы инфекционных болезней животных, которыми болеет и человек. Более половины животных погибает в течение двух-трех суток. Основной путь инфицирования людей - через сырое молоко и продукты его переработки, реже - через мясо.