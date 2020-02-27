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27.02.2020 09:29
Рубрика: Спорт

Малкин в 900-м матче за "Питтсбург" отметился голевой передачей

Текст: Максим Домчев

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл 900-й матч за клуб. Во встрече против "Лос-Анджелеса" он отметился голевой передачей, но его команда уступила - 1:2.

Фото: AP Photo/Bill Kostroun
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Малкин по количеству проведенных матчей за "Питтсбург" в регулярных чемпионатах НХЛ вышел на третье место в истории клуба. Больше него за клуб сыграли только Сидни Кросби - 977 игр - и нынешний владелец "пингвинов" Марио Лемье - 915.

Юбилейный матч Малкина для его команды сложился не слишком удачно. Команда пропустила две шайбы, и лишь в третьем периоде Брайан Раст с передачи Малкина сумел отыграть одну шайбу. Уйти от поражения "пингвинам" не удалось.

Фото: Pace Sagester/twitter.com
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В другом матче дня "Колорадо" переиграл "Баффало" - 3:2. В этой встрече за "Эвеланш" дебютировал российский форвард Владислав Наместников. Он очков не набрал и отыграл чуть больше 12 минут. Другой нападающий "Колорадо" Владислав Каменев отметился результативной передачей.

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