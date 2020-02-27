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27.02.2020 01:08
Рубрика: Спорт

"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Фото: AP Photo/Bernat Armangue Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Фото: AP Photo/Bernat Armangue
Фото: REUTERS
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В первом тайме обе команды по большей части осторожничали. Тем не менее, по мячу что те, что другие забивать были обязаны. Сначала форвард "Сити" Габриэль Жезус из убойной позиции пробил в Тибо Куртуа, а чуть позже Карим Бензема в упор бил головой, но англичан выручил Эдерсон.

Все самое интересное произошло после перерыва. На 60-й минуте Иско вывел хозяев вперед. Полузащитник испанской сборной принял мяч в центре штрафной и точно ударил в угол ворот. Забив, "Реал" чуть успокоился. В то же время "горожане" стали все чаще атаковать. И в результате добились своего. На 78-й минуте счет сравнял Жезус, а на 83-й с пенальти отличился Кевин Де Брюйне.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
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Ситуация для мадридцев усугубилась еще и удалением их капитана Серхио Рамоса. Защитник получил красную карточку за фол на Жезусе. В том эпизоде "Сити" вполне мог забивать третий мяч, но Куртуа справился с ударом Рияда Мареза.

В параллельной встрече туринский "Ювентус" достаточно неожиданно потерпел поражение от "Лиона". Французский клуб победил на своем поле итальянцев со счетом 1:0 благодаря голу Луки Тусара в первом тайме. После перерыва Криштиану Роналду и компания создали пару опасных моментов у ворот соперника, но забить так и не смогли.

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