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27.02.2020 13:35
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Маргарита Русецкая назвала пять проблем в подготовке хорошего русиста

Текст: Елена Кухтенкова
Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая рассказала, как подготовить хорошего русиста.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

По мнению ректора, учить их надо со школьной скамьи. Учителям особенно стоит работать над устным русским. Об этом свидетельствуют итоги аттестации экспериментальной устной части Основного государственного экзамена по русскому языку для выпускников 9 классов.

"Около 30% школьников не справились с устной частью ОГЭ, - цитирует пресс-служба Института Пушкина Маргариту Русецкую. - Школьников необходимо учить аргументированно выступать, поддерживать диалог, отстаивать свою позицию".

Фото: Imperial War Museums/Wikipedia.org
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Вторая проблема, которую нужно решить, это повышение качества набора абитуриентов. Русецкая подчеркнула: на классические направления идут более сильные абитуриенты, нежели на педагогические.

"По данным мониторинга НИУ ВШЭ, средний балл ЕГЭ абитуриентов по направлению "Педагогическое образование" в 2019 году составил 64, а, например, по направлению "Филология" - 72, - приводит статистику ректор. - На педагогические направления нередко принимаются выпускники школ с "тройками" по профилирующим предметам. Взять тот же русский язык: принимают ребят, у которых ЕГЭ по русскому 48-53 балла... это же тройка!"

По словам Русецкой, вузы могут и должны устанавливать минимальные пороги ЕГЭ хотя бы на уровне 65 баллов по профильным предметам. "Наш институт уже давно установил нижний порог для профильного предмета - русского языка - 75 баллов", - комментирует она.

Третья проблема - специальная система подготовки абитуриентов. Такая уже работает в Москве и в ряде других регионов. "Предуниверситетские классы, классы углубленного изучения предметов. Гуманитарные классы - это, пожалуй, лучшая возможность для вузов помогать школе, готовить ребят, прекрасно владеющих, в том числе, русским языком", - подчеркнула Русецкая.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Формирование образовательных программ в вузах не всегда идет в интересах студентов - будущих учителей. Решающую роль подчас играет управленческая задача: необходимость обеспечить нагрузку штатным сотрудникам. "Выход есть, - считает Русецкая. Это сетевое сотрудничество, дистанционное обучение, совместные программы с профильными вузами".

И последнее. Перед окончанием вуза студент должен получить оценку на соответствие стандарту педагогической деятельности. "Нам нужен выпускной демонстрационный экзамен на вход в педагогическую профессию, в основе которого - требования профессионального стандарта "Педагог" и независимая оценка профессионального сообщества, - объясняет ректор.- Задача - доработать такой экзамен в профессию, где каждый выпускник, который пойдет работать в школу, мог бы продемонстрировать свободное владение словом - и устным, и письменным, и цифровым. И быть готовым передавать эти навыки своим будущим ученикам".

Общество Образование

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