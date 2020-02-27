Шесть человек стали жертвами стрельбы на предприятии пивоваренной компании Molson Coors в американском Милуоки (штат Висконсин). По сведениям телеканала ABC, убийца - один из сотрудников компании, которого уволили в день инцидента. Днем мужчина вышел из здания, но вскоре вернулся, прихватив оружие, вошел в административную постройку и стал методично расстреливать тех, кто еще утром был его коллегами.

Все произошло в считаные минуты около 14.00 по местному времени. После того как преступник открыл стрельбу, поступил вызов на пульт полиции. Сотрудников предприятия по электронной почте проинформировали о том, что вооруженный человек открыл огонь в одном из зданий. Как рассказал шеф местной полиции Альфонсо Моралес, к тому моменту, когда на место подоспели бойцы спецназа, все уже закончилось. Из тех, кто находился в здании и попал под огонь, не выжил никто, а сам стрелок - 51 летний мужчина - покончил жизнь самоубийством. При нем обнаружили два пистолета, один из которых с глушителем. Жертвами стрелка стали пять человек, работавших в компании. Имена убийцы и погибших пока не раскрываются.

Американские политики по-прежнему бессильны перед эпидемией насилия с огнестрельным оружием

Тем не менее, учитывая масштабы комплекса Molson Coors, состоящего примерно из 20 построек и насчитывающего свыше тысячи сотрудников, проверка территории шла до позднего вечера. Полицейские перекрыли близлежащие улицы, порекомендовав местным жителям не приближаться к месту трагического инцидента. А сотрудникам предприятия временно запретили покидать рабочие места. Следователи опрашивали их, пытаясь восстановить картину произошедшего, и отпустили по домам лишь поздно вечером. Руководство предприятия объявило, что ближайшие несколько дней оно будет закрыто.

После сообщений в прессе о стрельбе родители бросились забирать детей из близлежащих школ, но те в целях безопасности закрыли свои двери и выпустили учащихся только после того, как полицейские дали "зеленый свет". Возможные мотивы стрелявшего пока не называются. Мэр города Том Бэррет заявил, что расстрел на пивоварне является "общественной трагедией". Массовое убийство стало одним из самых трагичных происшествий такого рода в истории штата, а за последние 15 лет это уже 11-й случай стрельбы с большим количеством жертв в Висконсине.

Между тем буквально за несколько часов до трагедии местные политики в очередной раз горячо спорили о мерах по ужесточению контроля над продажами и оборотом оружия. Губернатор штата Тони Эверс, представляющий Демократическую партию, призвал принять закон, который усложнял бы доступ к огнестрелу людям с психологическими отклонениями. Но глава местного сената Скотт Фитцджеральд дал понять, что до тех пор, пока в палате большинство принадлежит Республиканской партии, никаких мер такого рода предпринято не будет. Республиканцы, традиционно получающие щедрые финансовые вливания от оружейного лобби, заявляют, что это приведет к эрозии закрепленного во второй поправке к Конституции США права на владение оружием. Вместо этого для предотвращения массовых расстрелов они продвигают законодательство, нацеленное на превентивное оказание психологической помощи. Этот законодательный паралич на уровне штата полностью отражает ту ситуацию, которая сложилась и на федеральном уровне.

На "ужасный инцидент" обратил внимание президент страны Дональд Трамп. По планам в его распорядке значилась пресс-конференция по мерам против коронавируса COVID-19, но глава Белого дома решил начать ее с заявления по стрельбе в Милуоки. "Подлый убийца открыл огонь на предприятии пивоваренной компании Molson Coors. Он лишил жизни пять человек", - констатировал американский лидер во время выступления в Белом доме, выразив соболезнования родственникам и близким погибших. Внимание Трампа именно к этой трагедии выглядит не случайным. Ведь массовые расстрелы в США, увы, давно стали нормой, поэтому президент лично комментирует далеко не каждый случай.

Дело в том, что тема насилия с огнестрельным оружием - одна из наиболее острых для американского общества, а штат Висконсин - ключевой регион с точки зрения президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года, где Трамп поборется за переизбрание. Висконсин наряду с Мичиганом и Пенсильванией долгое время считался вотчиной Демократической партии, но в 2016 году Трамп сенсационно финишировал первым в этих трех штатах, что и предопределило его победу.

Вернуть Висконсин - одна из ключевых задач для демократов, мечтающих положить конец президентству Дональда Трампа. Поэтому не удивительно, что потрясшую штат трагедию бросились наперебой комментировать все выдвиженцы от Демпартии, подвергшие Трампа резкой критике за бездействие в плане законов об ужесточении контроля над оборотом оружия. Прозвучали уже традиционные в таких ситуациях для демократов мантры об "эпидемии насилия с огнестрельным оружием" в духе "Хватит!" и "Нужны срочные меры!".

Тем не менее, хотя в последние годы массовые расстрелы в США несколько раз били рекорды по числу жертв, это не привело к серьезным подвижкам на законодательном уровне. И дело даже не в Трампе, который является убежденным сторонником оружейного лобби. Несмотря на все желание, сдвинуть с места этот неподъемный камень оказалось не по силам и его предшественнику Бараку Обаме, как из-за сопротивления производителей оружия, так и в силу взглядов консервативной части американского общества, для которого право на свободное владение огнестрелом сакрально.