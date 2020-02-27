Новости

В Ялте выбрали фирменные эмблемы для дворников 18:45
СК объявил о предъявлении Дмитрию Захарченко новых обвинений во взятках 18:41
В Союзном государстве расширят программу лечения позвоночника у детей 18:39
В Архангельске вручили премии имени Федора Абрамова 18:31
Путин наградил Муравьеву и Антонова 18:30
Создан прибор, определяющий рак пищевода по запаху 18:28
Более 2 млн семей с детьми смогут получить пособие для преодоления бедности 18:13
Ученые рассказали, как аномальная зима повлияла на белых медведей Арктики 18:10
Нейросеть впервые раскрасила видео жизни Москвы 1896 года 18:10
В Турции нашли недостающие фигурки 5000-летней настольной игры 18:05
Археологи раскопали "город мастеров" 18:01
В Конституцию предложена норма о размещении органов госвласти не в Москве 18:00
Обогнать любой ценой: Camaro спихнул с трассы мешавшие ему пикап и фуру 18:00
Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана 17:49
У вице-президента Ирана диагностирован коронавирус 17:46
Летчики Балтфлота под Калининградом разбомбили "противника" 17:44
В аэропорту Сочи с самолета сняли пьяного пассажира 17:30
Из нижегородского транспорта запретили высаживать детей-безбилетников 17:28
Доходы бюджета от инвестирования ФНБ выросли на треть 17:26
Провериться на коронавирус в Москве можно только по направлению от врача 17:25
Умер главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов 17:19
В Италии коронавирус впервые обнаружили у профессионального футболиста 17:15
Количество инфицированных коронавирусом в Греции увеличилось до трех 17:14
Российский барк "Крузенштерн" зашел в порт Монтевидео 17:13
Песков пояснил слова Путина про зарубежные активы СССР 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
27.02.2020 17:49
Рубрика: Спорт

Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана

Текст: Максим Домчев

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между клубами "Зальцбург" и "Айнтрахт" перенесен на другой день. Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, причиной для такого шага со стороны УЕФА стал ураган.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue
"Манчестер Сити" обыграл на выезде "Реал" в матче Лиги чемпионов

По прогнозам, скорость ветра в Зальцбурге может составить более 33 метров в секунду. Сейчас в городе объявлено предупреждение из-за угрозы урагана.

В ближайшее время станет известно, когда именно состоится матч, который должен был пройти в четверг в 23:00 по московскому времени.

20 февраля прошел первый поединок между этими командами, в котором во Франкфурте-на-Майне "Айнтрахт" добился крупной победы - 4:1.

Спорт Футбол Лига Европы Лига Европы 2019/2020

Главное сегодня

Россия ограничит авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Путин ответил на вопрос о двойниках
Песков объяснил выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
В Минюсте пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ