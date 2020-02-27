Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА между клубами "Зальцбург" и "Айнтрахт" перенесен на другой день. Как сообщает официальный сайт австрийского клуба, причиной для такого шага со стороны УЕФА стал ураган.

По прогнозам, скорость ветра в Зальцбурге может составить более 33 метров в секунду. Сейчас в городе объявлено предупреждение из-за угрозы урагана.

В ближайшее время станет известно, когда именно состоится матч, который должен был пройти в четверг в 23:00 по московскому времени.

20 февраля прошел первый поединок между этими командами, в котором во Франкфурте-на-Майне "Айнтрахт" добился крупной победы - 4:1.