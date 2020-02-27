Медведев обсудил с президентом Киргизии взаимодействие в рамках ОДКБ

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел сегодня, 27 февраля, встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает ТАСС. Собеседники обсудили вопросы безопасности в рамках ОДКБ и других договоров.

Дмитрий Медведев заявил о готовности России к взаимодействию с Киргизией по линии Советов безопасности, спецслужб и силовых ведомств. По его словам, у стран много важных совместных проектов.

"Мы - союзники и в экономической сфере, и в сфере обеспечения безопасности в рамках ОДКБ, в рамках других договоров, в которых мы совместно принимаем участие, - отметил замглавы Совбеза. - Поэтому и по этим вопросам нам нужна постоянная форма взаимодействия между советами безопасности, между силовыми ведомствами, между спецслужбами наших стран. Мы, безусловно, к такого рода взаимодействию с дружественной Киргизской республикой готовы".

В ответной речи Жээнбеков отметил личный вклад Медведева в развитие отношений между двумя странами, а также в интеграцию Киргизии в Евразийский экономический союз.

"Вы внесли очень большой вклад в развитие Киргизстана и в развитие двусторонних отношений между Россией и Киргизстаном, - заявил он. - И вы внесли очень большой вклад в интеграцию нашей страны в евразийское экономическое сообщество, и подвижки, которые у нас были в этом направлении, - здесь ваша очень большая заслуга".