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27.02.2020 17:14
Рубрика: Власть

МИД: Подключение Парижа и Берлина к переговорам по Идлибу нецелесообразно

Текст: Юрий Чернов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сомневается в целесообразности подключения Франции и Германии к переговорам России и Турции по Идлибу. Захарова, сообщает РИА Новости, отметила, что российско-турецкие консультации по Идлибу будут продолжены в Анкаре в этот четверг.
Фото: REUTERS/Aboud Hamam Фото: REUTERS/Aboud Hamam
Фото: REUTERS/Aboud Hamam
Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
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Она также подчеркнула, что регулярно журналисты в вопросах по ситуации в Идлибе увязывают проведение двусторонних консультаций Москвы и Анкары с многосторонними форматами. "Вообще это как-то странновато звучит. Если речь идет о двусторонних вопросах, так они и должны решаться в двустороннем формате. Для этого сейчас и проходят консультации, которые, я думаю, продлятся несколько дней", - цитирует Захарову ТАСС.

Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
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"Сейчас проходят консультации, которые, я думаю, что продлятся несколько дней. Подключение других стран, тем более стран, которые, честно говоря, не могу сказать, сыграли какую-то решающую роль в ситуации на земле, возникает вопрос: для чего оно, такое подключение необходимо? Вот и все. Мы готовы и открыты к различным инициативам, но они должны быть каким-то образом объяснены, мне кажется. То есть, нужно понять, для чего, какой будет от этого смысл, есть такое понятие "профит", добавленная стоимость? Что мы получим все от этого, раз у нас прекрасно действуют различные способы решения, в том числе и сложных вопросов", - заявила представитель МИД РФ на брифинге.

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