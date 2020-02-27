МИД РФ: США отказались от встречи юристов по поводу продления ДСНВ

США отказались от встречи юристов с целью обсуждения деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев на круглом столе в Совете Федерации "Будущее ДСНВ".

По словам дипломата, российская сторона предложила провести отдельную встречу юристов, чтобы сверить часы и выработать общее понимание по технической стороне продления ДСНВ, однако представители США от этого официально отказались. "Американцы от любого разговора на эту тему уходят", - подчеркнул Леонтьев. Представитель МИД напомнил, что ДСНВ истекает в феврале 2021. Создать новое соглашение на его замену за оставшееся время практически невозможно. Прежний договор готовился около года. Однако ситуация сейчас существенно более сложная.

Напомним, ДСНВ-3 - двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, который вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.