Минобороны опубликовало кадры действий Сил специальных операций

Скрытность, внезапность, бесстрашие - так звучит неофициальный девиз российских Сил специальных операций. Бойцы этого элитного отряда не раз на деле подтверждали правдивость этих слов. Очередным тому подтверждением служат видеокадры действий российского спецназа в реальных боестолкновениях, которые были опубликованы Минобороны к дню образования Сил специальных операций - 27 февраля.

В 30-секундном ролике показано несколько реальных операций, которые проводили бойцы российского спецназа. Точное место и время проведения этих боевых мероприятий в военном ведомстве не раскрыли.

Однако по характерному пейзажу можно предположить, что спецназовцы были задействованы в одной из ближневосточных стран, вероятнее всего в Сирии.

На кадрах можно увидеть действия снайперских групп, которые внезапно и с ювелирной точностью работают по боевикам, буквально на секунду высунувшимся из укрытия. Кроме того, в видеоролике показана работа бойцов, действующих из засады.

Несколько военных внезапно атакуют группу террористов, расположившуюся на отдых. Видно, что боевики вообще не ожидали нападения. Некоторые из них пытаются скрыться от огня, в спешке бросая оружие. Однако убежать от "вежливых людей" не удается никому.

Видеокадры были сняты камерой ночного видения, по всей вероятности, закрепленной на боевой экипировке "Ратник". А значит, атаки проводились в полной темноте, в сложнейших условиях.

Также на кадрах можно увидеть, как спецназ, уже днем, уничтожает пикап террористов. Несмотря на то что машина передвигалась с большой скоростью, гранатометчик поразил цель с первого выстрела.

Силы специальных операций являются одними из самых засекреченных подразделений Минобороны. Основу составляют офицеры спецназа ГРУ и ВДВ.