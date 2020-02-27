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27.02.2020 11:34
Рубрика: Экономика

Минпромторг предложил уточнить правила продажи алкоголя

Текст: Ольга Игнатова
Вскоре для того, чтобы согласовать на сколько метров от школ, больниц и соцобъектов может находиться магазин, торгующий алкоголем, будут создавать специальные комиссии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минпромторг России разработал проект постановления "Об утверждении правил определения мест нахождения источников повышенной опасности и правил определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания".

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
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По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, речь идет об установлении четких правил и гарантий прозрачного и объективного обсуждения региональных инициатив по определению размеров прилегающих территорий, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе и представителей предпринимательского сообщества.

В проекте предусмотрено утверждение правил определения региональными властями мест нахождения источников повышенной опасности и границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. Кроме того, в проекте определение минимальных и максимальных значений прилегающих территорий оставлено на усмотрение органов местного самоуправления.

"Если орган местного самоуправления решит увеличить размеры границ прилегающих территорий, то он должен будет подготовить обоснование необходимости такого решения, в том числе его пользы с точки зрения снижения потребления алкоголя - чтобы избежать неоправданных негативных последствий для предпринимателей. Кроме того, при подготовке муниципального правового акта мы предлагаем создавать специальную комиссию для оценки этого акта. Подчеркну, что в состав этой комиссии должно входить не менее 50% представителей предпринимателей или ассоциаций и союзов в торговой сфере, а решение об одобрении проекта муниципального правового акта должно приниматься 2/3 голосов от общего количества членов специальной комиссии", - рассказал Денис Мантуров.

Фото: iStock
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Он добавил, что проект муниципального правового акта может быть направлен на общественное обсуждение только после того, как орган местного самоуправления получит заключение специальной комиссии.

Полемика о том, на каком расстоянии от школ и поликлиник должны находиться магазины и кафе, продающие алкоголь, идет давно. И сейчас по сути все отдано на откуп местных властей. Одни разрешают продавать алкоголь в 5 метрах от больницы или 10 метрах от школы, другие отодвигают такую продажу на 300 метров. В случае розничной продажи алкоголя не так уж в принципе и важно, на каком расстоянии от школы находится магазин. Ведь продажа спиртного детям запрещена по закону. Ну а если рядом со школой откроют кафе или рюмочную, это совсем другое дело. Подвыпившие посетители - не самый удачный пример для подрастающего поколения.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Алкоголь и табак

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