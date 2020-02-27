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27.02.2020 10:11
Рубрика: В мире

Минздрав КНР: Источник эпидемии коронавируса мог зародиться не в Китае

Текст: Юрий Чернов

Глава специальной комиссии по борьбе с распространением пневмонии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что первоначальный источник вируса COVID-19 не обязательно был в Китае. Как сообщает ТАСС, Наньшань в ходе пресс-конференции уточнил, что на данный момент нет точных сведений об источнике коронавируса.

Фото: REUTERS
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"Когда мы делаем прогнозы и строим догадки относительно эпидемии, в первую очередь мы принимаем во внимание Китай и не рассматриваем другие страны. Вспышка эпидемии впервые возникла в КНР, однако не обязательно, что она зародилась в Китае", - отметил глава спецкомиссии.

Чжун Наньшань подчеркнул, что до сих пор остается непонятным, каким образом появился коронавирус. "Мы не знаем, существовал ли он раньше. Вероятно, промежуточным хозяином коронавируса являются не только панголины", - отметил он.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

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