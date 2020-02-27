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27.02.2020 11:48
Рубрика: Власть

Мишустин поручил до 10 марта внести программы по развитию отстающих регионов

Текст: Владимир Кузьмин
Все индивидуальные программы развития десяти регионов с неблагоприятной социально-экономической обстановкой должны быть внесены в правительство до 10 марта. Этот срок премьер-министр Михаил Мишустин отвел на доработку планов.

В прошлом году кабинет министров выделил десять регионов с худшими показателями развития. В список вошли Адыгея, Чувашия, Калмыкия, Карелия, Тыва, Марий Эл, Республика Алтай и Алтайский край, Псковская и Курганская области. Каждому назначен персональный куратор из числа вице-премьеров и министров правительства.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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На реализацию программ до 2024 года кабмин выделит по 5 миллиардов рублей. Субъекты Федерации, которые продемонстрируют хорошие показатели, смогут затем рассчитывать еще на такую же сумму.

Во вторник Михаил Мишустин утвердил первую программу. Он специально съездил в Курган, чтобы непосредственно на месте обсудить необходимые для оздоровления экономики региона меры.

- До 10 марта я поручаю всем кураторам доработать и внести в правительство программы для создания условий опережающего социально-экономического роста в этих регионах, - заявил премьер на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что намерен продолжать поездки по стране, чтобы понимать реальную ситуацию на местах и оперативно решать существующие там проблемы.

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