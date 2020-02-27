Сегодня люди часто воспринимают этапирование из СИЗО в зал суда "как страдание", - сказала омбудсмен Татьяна Москалькова на рабочей встрече по вопросу соблюдения прав человека при этапировании из мест принудительного содержания в зал заседания для проведения судебного процесса. На встрече также обсуждалось и соблюдение прав человека при этапировании к месту отбывания наказания. Пройти этапом в России пока не просто, но ситуация улучшится, уверена омбудсмен.

"В том суде, где я была на Таганке, здание достаточно отвечающее, на мой взгляд, требованиям международных документов, - рассказала Татьяна Москалькова о том, как она посещала конвойные помещения. - Но после того, как люди прочитали о моем посещении, я получила большое количество постов: "Вы не там были, а побывайте в этом, в этом и в этом суде". Омбудсмен пообещала посетить и эти конвойные помещения, чтобы посмотреть и убедиться, что надо сделать.

Пройти этапом в России пока не просто, но ситуация улучшится

"Есть без света, без достаточного отопления", - перечислила она недостатки, указанные в обращениях, уточнив, что количество обращений по поводу условий этапирования в прошлом году увеличилось почти в четыре раза. При этом около 18 тысяч обращений по этой теме находятся сейчас в ЕСПЧ. Первое место среди них занимают жалобы на условия содержания под стражей, а второе - обращения по вопросам этапирования. ФСИН, по словам омбудсмена, пытается решить эти проблемы и приблизиться к международным стандартам.

"Я это вижу за три года, бывая в СИЗО, в колониях и постоянно общаясь с людьми, - надо признать, что движение позитивное есть". Она обратила внимание на содержание подследственных в больнице изолятора "Матросская тишина": "Очень чисто. Очень уважительно по отношению к больному человеку... Разрешили, чтобы личные вещи были, фото родных и близких". Это, по мнению Москальковой, свидетельствует о том, что сейчас нет той ожесточенности, что была пять лет назад.