На Гаити шесть человек получили ранения в результате стрельбы на карнавале

Не менее шести человек получили ранения во время стрельбы из автоматического оружия, которую неизвестные устроили на карнавале в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Инцидент произошел в среду.

По данным новостного портала "Haiti Libre", во время одной из процессий несколько человек начали стрелять, что спровоцировало панику. В результате были ранены двое полицейских и четыре зрителя. Еще несколько человек были травмированы в давке, пишет ТАСС. Сейчас полицейские разыскивают стрелявших.

В начале этой недели торжества уже приостанавливали из-за сложной обстановки в области безопасности, однако позже власти решили продолжить карнавал. Проведение этого мероприятия ранее вызвало широкую полемику среди граждан Гаити, значительная часть которых сталкивается с проблемами доступа к продовольствию.