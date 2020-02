На "России К" запустят цикл передач о ведущих театральных режиссерах

Премьера программы "Меж двух кулис" - на "Россия К", со 2 по 5 марта в 22.55.

Четыре дня - в эфире выпуски цикла "Меж двух кулис", рассказывающие о четырех ведущих российских театральных режиссерах.

На сегодняшний день их имена в списке лидеров. Они задают тон, формируют современные театральные тенденции и общественные идеалы. Они создают свой уникальный театр, неповторимый язык сценического пространства, собственные "правила игры" во взаимоотношениях с драматургией, актерами и зрительным залом.

Главный герой выпуска , который зрители увидят 2 марта, - Виктор Рыжаков. Перед нами раскроется режиссерская "кухня": репетиция, рабочий процесс, где замысел той или иной постановки обретает очертания, форму и фактуру.

О Юрии Бутусове расскажут 3 марта. Зритель станет свидетелем репетиций спектаклей, поставленных им на театральных сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

А 4 марта главным героем станет Дмитрий Крымов. Структура фильма выстраивается с учетом главной "пружины" творческой жизни режиссера - принципа "коллективного сознания". Внимание сфокусировано на работе его творческой "лаборатории" - как мастер взаимодействует со студентами. Именно в контакте и сотрудничестве с ними режиссер, по собственному признанию, обретает чувство равновесия.

Помимо процесса создания нашумевшей постановки "Борис", зритель увидит фрагменты репетиций спектаклей прошлых лет - видео, которое никогда ранее не демонстрировалось публично.

В выпуске 5 марта в центре внимания окажется Дмитрий Бертман. На счету режиссера - сотни спектаклей. Он - народный артист, профессор, заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актера музыкального театра в ГИТИСе, творческий преемник Бориса Покровского. В основе фильма - монологи Бертмана.

Туфли Маноло Бланика выставляют не только в бутиках, но и в музеях. Фото: EPA

Смотрите также: Премьера британского документального фильма "Маноло Бланик: Мальчик, который придумал туфли для ящериц" (Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards) - на Первом канале, 6 марта в 00.15.

Картина, посвященная именитому испанскому дизайнеру обуви, позволяет попасть в мастерскую маэстро и понаблюдать за процессом создания шедевров.

В фильме - интервью с Маноло, его музами, клиентами и современниками - всеми, кто помог ему добиться успеха. Картина предоставляет возможность лучше узнать создателя "пятой звезды" сериала "Секс в большом городе" - героини носили туфли именно от Маноло Бланика, а недавно бренд перезапустил линейку культовых моделей из фильма.

Кстати, пару лет назад персональную выставку именитого дизайнера показывали в Эрмитаже.

- В витринах этого храма искусств моя обувь выглядит восхитительно, - делился с "РГ" тогда Бланик. - Но все-таки больше я люблю видеть ее на женских ножках. Знаете, первые два-три дня после создания новой пары я просто счастлив, но через время это ощущение притупляется. Тем более что не все туфли одинаково успешны.