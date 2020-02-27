Новости

Найдена актриса на роль Старлинг в продолжении "Молчания ягнят" 14:49
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса" 13:44
Панайотов назвал сообщения о своем участии в "Евровидении" "хайпом" 13:26
Режиссер "Холопа" объяснил, почему на экранах так много актера Петрова 12:19
Захар Прилепин: Я играл не хуже Александра Петрова 12:00

Названа причина увольнения генерального директора компании Disney

Новости
    27.02.2020, 16:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios
Фото: youtube.com/ Walt Disney Studios

Боб Айгер уволен с поста гендиректора компании Disney, новым генеральным директором стал Боб Чапек. Об этом сообщает 24/7 Wall.

Фото: kinopoisk.ru
Спилберг отказался снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Согласно решению совета директоров Disney, Чапек, 27 лет возглавлявший подразделение компании, занимавшееся ее тематическими парками, вступил в должность немедленно.

Айгер, в свою очередь, переходит на должность исполнительного директора и впредь будет "руководить творческими усилиями компании, одновременно руководя советом директоров" - до 2021 года, до окончания своего контракта.

При этом Айгер в комментарии к произошедшему назначение Чапека поприветствовал, заверив - ждет не дождется начать сотрудничать со "сменщиком".

Отмечено, что при Айгере The Walt Disney Company "процветала, значительно расширив империю" - рыночная капитализация компании достигла 231 млрд долларов, неся акционером ранее неслыханное благоденствие.

Впрочем, уточнил ресурс, в настоящее время акции компании испытывают некоторый стресс из-за эпидемии коронавируса.

Новости

Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3" 26.02.2020
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 26.02.2020
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 26.02.2020
Студия Lucasfilm анонсировала новую эпоху "Звездных войн" 26.02.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2" 26.02.2020
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 26.02.2020
Элайджа Вуд впервые стал отцом и бросил курить 25.02.2020
⧣ Disney
Фото: kinopoisk.ru
Новые "Звездные войны" запущены в производство, раскрыты детали сюжета 22.02.2020
15-летняя диснеевская актриса Никита Перл Валигва умерла от рака мозга 18.02.2020
У "Аладдина" Гая Ричи появится продолжение 13.02.2020