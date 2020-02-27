Названа причина увольнения генерального директора компании Disney

Боб Айгер уволен с поста гендиректора компании Disney, новым генеральным директором стал Боб Чапек. Об этом сообщает 24/7 Wall.

Согласно решению совета директоров Disney, Чапек, 27 лет возглавлявший подразделение компании, занимавшееся ее тематическими парками, вступил в должность немедленно.

Айгер, в свою очередь, переходит на должность исполнительного директора и впредь будет "руководить творческими усилиями компании, одновременно руководя советом директоров" - до 2021 года, до окончания своего контракта.

При этом Айгер в комментарии к произошедшему назначение Чапека поприветствовал, заверив - ждет не дождется начать сотрудничать со "сменщиком".

Отмечено, что при Айгере The Walt Disney Company "процветала, значительно расширив империю" - рыночная капитализация компании достигла 231 млрд долларов, неся акционером ранее неслыханное благоденствие.

Впрочем, уточнил ресурс, в настоящее время акции компании испытывают некоторый стресс из-за эпидемии коронавируса.