Коронавирус сорвал съемки продолжения франшизы "Миссия невыполнима"

Вспышка коронавируса в Италии стала причиной приостановки съёмок новой части франшизы "Миссия невыполнима".

Как сообщает Deadline, студия Paramount распустила участников съёмок по домам до улучшения обстановки.

Работа над картиной Кристофера Маккуорри в Венеции должна была идти в течение трёх недель.

По некоторым сообщениям, бессменный исполнитель главной роли франшизы Том Круз был изолирован в гостинице, однако издание эти сведения опровергает, заверяя, что он не успел прибыть в Венецию.

Ранее сообщалось, что премьера седьмой части популярной экшн-серии предварительно запланирована на 2021 год. Вероятно, теперь дата сдвинется.

К этому моменту в Италии выявлено не менее 219 случаев заболевания коронавирусом, десятки людей находятся в реанимации. Известно о четырёх умерших.

Несколько регионов, включая Венето, объявили карантин. Из-за эпидемии в Венеции пришлось отменить традиционный карнавал.