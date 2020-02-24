В Италии коронавирусом заразились 210 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 203 человек, четыре человека скончались. Такую неутешительную статистику приводит газета La Repubblica со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. Между тем новостной канал "РАИ-ньюс-24" сообщает, что количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 210 человек.

В настоящее время случаи инфицирования зарегистрированы в основном на севере страны. Речь идет об областях Венето, Лацио, Ломбардия, Пьемонт и Эмилия-Романья. Как отмечает издание, таким образом, Италия занимает третье место в мире по числу больных пневмонией нового типа после КНР и Южной Кореи.

Накануне власти станы были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания. Карантин был объявлен в 12 городах. Жителей этих населенных пунктов вынуждены остаться дома. Кроме того, мэрия Венеции приняла решение приостановить популярный у туристов карнавал, а администрация миланского оперного театра "Ла Скала" объявила об отмене всех спектаклей с вечера воскресенья.