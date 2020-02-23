В Италии из-за коронавируса закрыли достопримечательности

В Италии из-за стремительно распространяющегося коронавируса с 23 февраля закрыли для посещения базилику Сан-Марко в Венеции и кафедральный собор Рождества Девы Марии в Милане.

Пока что неясно, когда они снова откроются, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Такое решение было принято властями провинций Венето и Ломбардия с целью ограничить скопление людей в общественных местах.

Между тем ограничительные меры вызвали ажиотаж среди населения. Как сообщает итальянское издание Il Messaggero, люди штурмуют супермаркеты, запасаясь продуктами. Ранее прошла информация, что в регионе Венето уже практически невозможно найти в аптеках медицинские маски.

В настоящий момент коронавирус в Италии выявлен у 152 человек, скончались от его последствий трое.

В стране изолированы более десяти коммун, в которых обнаружены инфицированные. Власти вводят санитарные кордоны на транспорте, отменяют общественные мероприятия и занятия в учебных заведениях.

В частности, приостановлено проведение знаменитого Венецианского карнавала, самый пик которого должен был прийтись на 24 и 25 февраля, заключительные дни перед Пепельной средой - началом Великого поста у католиков.