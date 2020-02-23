В аптеках Венеции заканчиваются маски

С утра 23 февраля в аптеках Венеции и всей провинции Венето наблюдается огромный рост спроса на медицинские маски, которые врачи рекомендуют носить при угрозе заражения коронавирусом. Буквально за несколько часов было раскуплено практически все, и теперь маски стали товаром, который почти невозможно найти, сообщает итальянская газета Il gazzettini.

В настоящий момент в Италии зафиксированы 132 случая заболевания коронавирусом, 26 человек находятся в реанимации, двое скончались.

По всему региону Венето до 1 марта закрыты школы, университеты и отменены массовые мероприятия. В поездах, автобусах и на паромах-вапоретти будет проводиться санитарная обработка. Такое распоряжение издал 23 февраля губернатор Венето Лука Дзайя. Если после 1 марта ситуация не улучшится, приостановка общественных мероприятий и работы учебных заведений будет продолжена, предупредил Дзайя.

Ранее сегодня мэр Венеции Луиджи Бругнаро объявил о приостановке знаменитого Венецианского карнавала с 24 февраля.

Карнавал, по традиции проходящий перед началом Великого поста, должен был продлиться до 25 февраля (Пост у католиков в этом году начинается с 26 февраля - Пепельной среды). Однако из-за очень быстрого распространения в Италии коронавируса (на настоящий момент 132 заболевших, 26 в реанимации, 2 умерших) власти по всей стране предпринимают усиленные меры безопасности. Прекращение карнавала, собирающего десятки тысяч гостей со всего мира - вынужденная мера, но мэр надеется, что таким образом получится замедлить распространение вируса.